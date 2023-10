La NASA considera retallades als telescopis Hubble i Chandra per cobrir el dèficit pressupostari

La NASA està contemplant reduccions al telescopi espacial Hubble i a l'observatori de raigs X Chandra, dos telescopis espacials destacats que han contribuït significativament a la nostra comprensió de l'univers al llarg dels anys. Mark Clampin, director de la divisió d'astrofísica de la NASA, va declarar durant una presentació recent que les retallades poden ser necessàries per assignar fons per a nous programes a la NASA.

El pressupost proposat per al proper any fiscal no arriba a la sol·licitud de la divisió d'astrofísica d'1.56 milions de dòlars. Clampin no va proporcionar detalls específics sobre l'abast de les retallades ni el seu impacte en els programes en curs. No obstant això, va esmentar que la reducció del pressupost afectaria les missions en operacions ampliades, és a dir, Chandra i Hubble.

Malgrat els possibles talls, tots dos telescopis estan actualment operatius. A més, hi ha plans per elevar l'òrbita del Hubble per allargar la seva vida útil. Diversos consorcis, inclòs un que implica SpaceX, han presentat propostes per impulsar l'observatori en òrbita terrestre baixa. L'òrbita del Hubble ha disminuït gradualment a causa de l'arrossegament atmosfèric, però s'estan fent esforços per contrarestar aquest efecte.

La NASA ha subratllat la importància del Hubble com a soci clau del telescopi espacial James Webb, que es va llançar el 2021. Mentre que Webb s'especialitza en observacions d'infrarojos profunds, el Hubble proporciona observacions visuals i infrarojes d'alta definició. El desenvolupament de Webb ha afectat significativament el pressupost d'astrofísica en anys anteriors a causa del seu alt estat i l'augment dels costos.

En canvi, Chandra, llançat el 1999, no ha rebut visites de servei com Hubble. Clampin va reconèixer que Chandra té reptes operatius, especialment amb l'aïllament que afecta la seva capacitat de mantenir les temperatures necessàries per a les observacions de raigs X.

Els estalvis proposats amb les possibles retallades a Hubble i Chandra es redirigirien cap a properes missions com el telescopi espacial romà Nancy Grace, previst per al llançament el 2027. Roman es centrarà a estudiar esdeveniments energètics a l'univers llunyà, utilitzant els seus grans instruments d'enquesta per capturar fenòmens celestes ràpids.

És probable que aquestes reduccions potencials es sotmetin a més avaluacions en els propers anys, i es preveuen revisions al voltant del maig del 2024 per determinar si s'estén les missions de Hubble i Chandra. Les assignacions pressupostàries finals de la NASA i l'Agència Espacial Europea (ESA) per al Hubble encara no estan clares a la llum de les retallades previstes per la NASA.

Fonts:

– SpaceNews