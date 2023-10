Honey Astrobee torna a l'Estació Espacial Internacional amb habilitats de navegació millorades

El robot Astrobee de la NASA, Honey, ha tornat amb èxit a l'Estació Espacial Internacional (ISS) després de fer-se un manteniment al Centre de Recerca Ames de la NASA. El robot groc, un dels tres robots de vol lliure, va mostrar les seves capacitats de navegació independent millorades dins de l'ISS, promovent oportunitats de divulgació i investigació STEM.

Honey Astrobee va passar gairebé un any al Centre de Recerca Ames de la NASA a Silicon Valley de Califòrnia abans de tornar a l'ISS. En arribar, l'astronauta de la NASA Woody Hoburg va examinar el robot desempaquetat i es va assegurar que estava preparat per reprendre les seves funcions. Després de les comprovacions inicials, Honey va demostrar la seva capacitat per desconnectar de la seva estació d'acoblament, navegar pel Mòdul d'experimentació japonesa (JEM) de l'estació espacial i tornar a acoblar amb èxit sense necessitat de supervisió de la tripulació.

La instal·lació Astrobee, que inclou els tres robots en forma de cub, el programari i una estació d'acoblament, serveix com a plataforma de recerca i eina de divulgació STEM a l'ISS. Aquests robots, impulsats per ventiladors elèctrics en la microgravetat de l'espai, ajuden els astronautes en les tasques rutinàries de les naus espacials, cosa que els permet centrar-se en tasques humanes especialitzades. El projecte Astrobee ofereix oportunitats de càrrega útil i orientació als usuaris del món acadèmic, la indústria privada, la NASA i altres agències governamentals per a la investigació aprovada i els objectius STEM.

Astrobee és un innovador sistema robòtic desenvolupat per la NASA per millorar l'eficiència a la ISS. Compost per tres robots en forma de cub, Astrobee ajuda els astronautes amb tasques rutinàries i es mou sense problemes en l'entorn de la microgravetat mitjançant ventiladors elèctrics per a la propulsió. A més de les seves aplicacions pràctiques, Astrobee promou l'exploració científica i iniciatives educatives mitjançant la investigació i els esforços de divulgació STEM.

El finançament per a Astrobee va ser proporcionat pel Programa de Desenvolupament de Canvi de Jocs de la NASA i el suport continu és proporcionat per l'Oficina d'Utilització de l'Estació Espacial Internacional de la NASA.

Fonts:

- NASA (Administració Nacional d'Aeronàutica i Espai)