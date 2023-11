Asteroide Apophis: una trobada propera amb coneixements

En un apassionant esdeveniment còsmic, els astrònoms esperen impacients la propera cita amb l'asteroide Apophis, una roca espacial aproximadament de la mida de l'Empire State Building. Aquest cos celeste està a punt per passar a només 20,000 milles de la Terra, marcant una aproximació sense precedents a un objecte tan gran. Tot i que Apophis s'ha percebut inicialment com una amenaça, observacions refinades han confirmat que no hi ha risc immediat de col·lisió almenys durant el proper segle.

L'equip de científics de la Universitat d'Arizona, que encapçala la missió, té com a objectiu estudiar Apophis en detall i recollir informació valuosa sobre la formació planetària. La seva investigació no només contribuirà a la nostra comprensió del sistema solar primerenc, sinó que també ajudarà al desenvolupament d'estratègies de defensa contra possibles impactes d'asteroides a la Terra.

La nau espacial assignada a aquesta missió fonamental és la reconeguda OSIRIS-APEX, abans coneguda com OSIRIS-REx. Llançat per la NASA el 2016, s'ha reutilitzat per capturar imatges i dades d'alta resolució durant el sobrevol proper d'Apophis. Amb el seu èxit anterior en la recollida d'una mostra de sòl d'un asteroide diferent, OSIRIS-APEX està ben equipat per revelar els secrets amagats dins de l'estructura oblonga i en forma de cacauet d'Apophis.

El 13 d'abril de 2029, Apophis farà la seva aproximació més propera a la Terra, fent-se visible a ull nu durant unes hores. Tot i que la vista pot no ser visualment espectacular, sens dubte serà un moment d'intriga, ja que Apophis apareix com un punt brillant de la llum solar reflectida al cel nocturn sobre Àfrica i Europa.

La importància d'Apophis no només rau en la seva raresa sinó també en el seu impacte potencial en la nostra comprensió del sistema solar i la defensa del nostre planeta. La trobada propera amb Apophis ofereix una oportunitat per obtenir informació sobre la composició, la densitat i el comportament orbital dels asteroides propers a la Terra. Aquest coneixement és crucial per protegir el nostre planeta d'impactes potencials futurs i desenvolupar estratègies efectives de desviació d'asteroides.

FAQ:

P: Quina és la mida de l'asteroide Apophis?

R: L'asteroide Apophis mesura uns 1,110 peus (340 metres) de diàmetre, aproximadament la mida de l'Empire State Building.

P: A quina distància estarà Apophis de la Terra?

R: Apophis passarà a només 20,000 milles de la Terra, marcant l'aproximació més propera a un objecte de la seva mida en la història moderna.

P: Quin és l'objectiu de la missió OSIRIS-APEX?

R: La missió OSIRIS-APEX té com a objectiu observar i analitzar la trobada propera amb Apophis, recopilant dades i imatges valuoses per millorar la nostra comprensió dels asteroides propers a la Terra i contribuir a les estratègies de defensa planetària.

