Explorant les possibilitats: prova de vol amb èxit de la NASA de la nau espacial LOFTID

Una prova de vol innovadora realitzada per la NASA ha obert noves possibilitats per a l'exploració espacial. La prova de vol de l'òrbita terrestre baixa d'un desaccelerador inflable (LOFTID) va demostrar la viabilitat d'un escut tèrmic inflable conegut com a aeroshell de desaccelerador aerodinàmic inflable hipersònic (HIAD). Aquesta tecnologia innovadora podria obrir el camí perquè les naus espacials més grans naveguin amb seguretat per les atmosferes de diversos cossos celestes, com Mart, Venus i fins i tot la lluna de Saturn, Tità.

El llançament reeixit de LOFTID va tenir lloc el 10 de novembre de 2022, utilitzant un coet Atlas V de la United Launch Alliance (ULA). En tornar a entrar a l'atmosfera de la Terra, la nau espacial va assolir velocitats de més de 18,000 mph i va experimentar temperatures properes als 2,700 ° F abans d'esquitxar-se suaument a l'oceà Pacífic.

Trudy Kortes, directora del programa de missions de demostració tecnològica (TDM) a la seu de la NASA, va destacar la importància d'aquest assoliment: "Els aeroshells de gran diàmetre ens permeten oferir maquinari de suport crític i, potencialment, fins i tot tripulació a la superfície de planetes amb atmosferes. Aquesta capacitat és crucial per a l'ambició de la nació d'expandir l'exploració humana i robòtica al nostre sistema solar".

La NASA fa més d'una dècada invertint en el desenvolupament de tecnologies HIAD, realitzant dues proves de vol suborbital més petites abans de la missió LOFTID. L'agència ara està explorant aplicacions futures de HIAD, incloses col·laboracions amb empreses comercials per desenvolupar tecnologies de reentrada per a satèl·lits petits, aerocaptura i càrregues útils cislunars.

El director del projecte LOFTID, Joe Del Corso, va expressar la seva satisfacció pel resultat de la missió, afirmant: “Aquest va ser un esdeveniment clau per a nosaltres, i la resposta breu és: va tenir un gran èxit. La nostra avaluació de LOFTID va concloure amb la promesa del que pot fer aquesta tecnologia per potenciar l'exploració de l'espai profund".

Com a resultat de l'èxit de la demostració LOFTID, la NASA va anunciar la seva col·laboració amb ULA, sota el programa Tipping Point, per desenvolupar un aeroshell HIAD més gran de 12 metres. Aquest nou aeroshell s'utilitzarà per recuperar els motors Vulcan d'ULA de l'òrbita terrestre baixa per reutilitzar-los.

La missió LOFTID va demostrar la resiliència i el potencial de la tecnologia HIAD per permetre una exploració espacial segura i eficient. Amb aquest assoliment, la NASA està un pas més a prop de desbloquejar els misteris de l'univers i expandir la nostra presència més enllà dels límits de la Terra.

