La primera mostra d'asteroides de la NASA finalment aterra a la Terra

By

Després d'una espera de set anys, la primera mostra d'asteroides de la NASA finalment ha tornat a la Terra. La sonda espacial Osiris-Rex, que es va llançar el 2016, va aterrar amb èxit a l'asteroide Bennu i va recollir aproximadament nou unces de pols de la seva superfície. El viatge de la sonda va abastar 3.86 milions de milles abans d'aterrar al desert d'Utah.

La NASA va descobrir pols negre i restes a la coberta d'aviònica del recipient científic Osiris-Rex quan es va obrir la tapa inicial. S'espera que aquestes deixalles proporcionin informació valuosa sobre els tipus d'asteroides que podrien amenaçar la Terra.

La càpsula que contenia la mostra d'asteroide es va alliberar des d'una altitud de més de 67,000 milles i va experimentar un descens ardent per l'atmosfera terrestre, assolint velocitats de més de 27,000 milles per hora. Dos paracaigudes estaven pensats per frenar el descens, però el tobogan principal es va desplegar més alt del previst.

L'11 d'octubre està prevista una roda de premsa, durant la qual es donarà a conèixer al públic la majoria de la mostra. S'espera que l'anàlisi de l'asteroide millori la comprensió científica de la formació del sistema solar i de l'habitabilitat de la Terra. La major part de la mostra es conservarà per a estudis futurs, una part s'utilitzarà immediatament per a experiments i una part s'enviarà als socis de la missió al Japó i el Canadà.

Es considera que els asteroides com Bennu estan compostos pels materials originals del primer sistema solar, proporcionant informació valuosa sobre la seva formació i evolució. Bennu, concretament, es creu que conté molècules de carboni i aigua tancades en minerals. La seva inesperada baixa densitat, descoberta durant el contacte de la sonda amb la seva superfície, ha intrigat els científics. Tot i que la possibilitat que Bennu xoqui amb la Terra és petita, entendre la seva composició és valuós per a futures consideracions.

Fonts:

- NASA (no es proporciona cap URL)

– Melissa Morris, executiva del programa Osiris-Rex