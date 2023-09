El Curiosity Rover de la NASA arriba a Gediz Vallis Ridge, revelant pistes sobre el passat aquós de Mart

By

En una proesa notable, el rover Curiosity Mars de la NASA ha arribat amb èxit a Gediz Vallis Ridge, una zona del Planeta Roig que es creu que conté les restes de poderosos fluxos de runa antics. Aquest assoliment proporciona informació valuosa sobre la història de l'aigua de Mart.

Fa aproximadament tres mil milions d'anys, durant una de les fases humides de Mart, els fluxos de runa van transportar fang i blocs per una muntanya, formant un dipòsit en forma de ventall. Amb el temps, els vents marcians van erosionar aquest dipòsit a la carena que veiem avui. Aquesta cresta conté pistes importants sobre la presència d'aigua a Mart en el passat.

El viatge a Gediz Vallis Ridge no va estar exempt de reptes. El rover es va enfrontar a roques i terrenys escarpats, però després de tres intents, finalment va arribar a la carena el 14 d'agost. Des d'aquest punt de vista, Curiosity pot estudiar la zona amb el seu braç robòtic.

Curiosity ha estat pujant al mont Sharp des del 2014, descobrint evidències d'antics llacs i rierols al llarg del camí. Cada capa de la muntanya representa un període diferent de la història marciana. Gediz Vallis Ridge, sent una de les últimes formacions de la muntanya, ofereix una instantània d'una de les èpoques marcianes més joves.

Durant la seva expedició d'11 dies a la cresta, Curiosity va fotografiar i analitzar roques fosques que s'originaven d'altres parts del mont Sharp. Aquestes roques, algunes tan grans com automòbils, van ser transportades per colades de runa, oferint una oportunitat única per estudiar el material de la muntanya alta.

A més, la presència de Curiosity a la carena va permetre als científics observar una formació geològica anomenada ventilador de flux de deixalles. Tot i que la mecànica de la seva formació segueix sent un tema d'estudi, els investigadors esperen que entendre aquests esdeveniments a Mart també il·lumini fenòmens similars a la Terra.

El rover va capturar 136 imatges a Gediz Vallis Ridge, que es van reunir en una vista panoràmica de la zona. Els científics ara estan analitzant les dades i les imatges per obtenir més informació sobre el passat aquós de Mart.

La següent missió de Curiosity és trobar una ruta cap al canal que hi ha al cim de la cresta, on es realitzaran més investigacions sobre els misteris de l'aigua al mont Sharp.

