La primera mostra d'asteroides dels Estats Units que es presenta al Centre Espacial Johnson de la NASA

El Centre Espacial Johnson de la NASA revelarà la primera mostra d'asteroides dels Estats Units l'11 d'octubre, com a part de la missió OSIRIS-REx. S'espera que aquesta mostra, que es recollirà de l'asteroide Bennu proper a la Terra, proporcioni informació valuosa sobre la formació del sistema solar i els orígens de la vida a la Terra.

La nau espacial OSIRIS-REx es va llançar el 2016 amb l'objectiu d'estudiar Bennu i recollir una mostra del seu material superficial. L'octubre de 2020, la nau espacial va reunir amb èxit uns 250 grams de material per tornar a la Terra. La fase final de la missió conclourà el 24 de setembre de 2023, quan una càpsula que conté les mostres de Bennu serà alliberada i aterrarà al desert d'Utah.

Durant l'acte de presentació, l'equip científic OSIRIS-REx de la NASA compartirà una anàlisi inicial de la mostra. Un cop la mostra arribi amb seguretat a la Terra i aterri, els experts de la NASA recolliran les roques i la pols de l'asteroide dins de la càpsula. A continuació, aquestes mostres s'examinaran a les instal·lacions de curació prístina de la NASA Johnson per a una anàlisi posterior.

La NASA ha establert el Laboratori de curació de mostres OSIRIS-REx per gestionar la distribució de les mostres als científics de tot el món. La investigació realitzada sobre aquestes mostres pretén millorar la nostra comprensió de la formació del nostre planeta i del sistema solar, així com investigar els orígens dels compostos orgànics que podrien haver contribuït al desenvolupament de la vida a la Terra. A més, una part de la mostra es reservarà per a futures investigacions a mesura que les tecnologies continuïn millorant amb el temps.

El Centre Espacial Johnson acull la col·lecció d'astromaterials més gran del món, incloses mostres d'asteroides, cometes, Mart, la Lluna, el Sol i fins i tot pols d'altres estrelles. Aquesta col·lecció és utilitzada pels científics per dur a terme investigacions sobre materials planetaris i l'entorn espacial, avançant encara més el nostre coneixement del sistema solar i més enllà.

