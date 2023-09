El coet lunar Artemis II de la NASA assoleix una fita amb la integració de motors RS-25

By

El coet Lluna Artemis II de la NASA ha assolit una fita important, ja que els quatre motors RS-25 s'han integrat amb èxit a l'etapa central de la instal·lació de muntatge Michoud de la NASA a Nova Orleans. Això marca la missió inaugural de la tripulació dins del programa Artemis, que indica el progrés cap a l'objectiu de l'agència de retornar els humans a la superfície lunar.

El procés d'integració va començar l'11 de setembre, amb els tècnics que van col·locar el primer motor a l'etapa del nucli del coet Space Launch System (SLS). El segon, tercer i quart motor es van instal·lar posteriorment els dies 15, 19 i 20 de setembre, respectivament. En aquest assoliment van col·laborar amb la NASA Aerojet Rocketdyne, el contractista principal dels motors RS-25, i Boeing, el contractista principal de l'etapa principal.

La següent fase per als equips consistia en assegurar els motors a l'escenari i integrar perfectament els sistemes de propulsió i elèctrics dins de l'estructura. L'escenari central SLS, situat a una alçada impressionant de 212 peus, serveix com a base del coet de la Lluna. Els seus dos dipòsits de propelent contenen més de 733,000 galons de propelent líquid súper refrigerat que alimentaran els quatre motors RS-25. A més, l'escenari allotja els ordinadors de vol, l'aviònica i els sistemes elèctrics, actuant com el sistema nerviós central del coet.

Durant la missió Artemis II, els motors RS-25 generaran col·lectivament una notable empenta de 2 milions de lliures, impulsant la tripulació més enllà de l'òrbita terrestre baixa per al seu viatge lunar. Aquesta missió representa un pas crucial cap a l'objectiu general de la NASA d'aterrar la primera dona i la primera persona de color a la Lluna.

L'etapa central de l'SLS té un paper fonamental en l'estratègia d'exploració de l'espai profund de la NASA, treballant conjuntament amb la nau espacial Orion i la passarel·la lunar que orbita la Lluna. Juntament amb els sistemes comercials d'aterratge humà, aquests elements són clau per permetre la presència humana sostinguda a la superfície lunar. En particular, l'SLS és l'únic coet capaç de lliurar Orion, astronautes i subministraments essencials a la Lluna en una única missió.

En general, la integració reeixida dels motors RS-25 a l'etapa principal del coet de la Lluna Artemis II de la NASA representa un avenç significatiu cap a l'ambició de l'agència de retornar els astronautes a la Lluna i obrir el camí per a una nova era d'exploració lunar.

