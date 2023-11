Sonda espacial Europa Clipper de la NASA: convidant els terrícoles a deixar la seva empremta a l'espai

La NASA s'està preparant per embarcar-se en una missió extraordinària a la lluna de Júpiter, Europa, amb la seva propera sonda espacial Europa Clipper. Aquest ambiciós esforç té com a objectiu explorar i investigar l'habitabilitat potencial de la Lluna per a la vida. De manera emocionant, la NASA ofereix una oportunitat perquè persones de tot el món participin en aquest viatge històric amb els seus noms gravats en un microxip que s'emportarà a bord de la nau espacial.

Al llarg de la seva història històrica, la NASA ha implicat sovint el públic fent invitacions per enviar els seus noms a l'espai. Aquesta tradició, destinada a conrear el suport públic, ha fomentat un fort sentiment de connexió entre els terrícoles i les meravelles de l'univers. Des de posar nom a rovers fins al transport de signatures manuscrites, la NASA ha trobat contínuament maneres creatives d'implicar la gent en les seves missions celestes.

En el cas de l'Europa Clipper, la NASA convida les persones a afegir els seus noms al microxip que acompanyarà la sonda. A mesura que la nau espacial s'acosta a Europa, s'endinsarà en els misteris d'aquesta lluna, buscant minuciosament els signes d'un oceà amagat sota la seva superfície. A més, la missió busca identificar un lloc d'aterratge potencial per a una futura missió exploratòria.

Fins ara, ja s'han enviat més de 840,000 noms per incloure'ls al microxip de l'Europa Clipper, un testimoni de l'extraordinari interès públic en l'exploració espacial. A més, la nau espacial portarà un poema titulat "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" de la poeta laureada nord-americana Ada Limon, que ret homenatge a la naturalesa enigmàtica dels nostres orígens líquids.

El llançament de l'Europa Clipper està previst per a l'octubre de l'any vinent, marcant l'inici del seu viatge que el portarà per Mart i la Terra abans d'arribar a Júpiter. La sonda té previst passar uns quants anys observant Europa, explorant tant la seva cara a Júpiter com la seva cara llunyana. En última instància, la missió de l'Europa Clipper conclourà amb un dramàtic xoc a Ganimedes, una altra de les llunes de Júpiter.

Aquest esforç serveix com a testimoni del compromís de la NASA per fomentar el compromís públic i la curiositat per l'univers. En permetre que la gent deixi la seva empremta a l'Europa Clipper, la NASA està convertint el que d'altra manera seria una sonda espacial solitària en un vaixell còsmic que representa l'esperit col·lectiu de l'exploració humana.

Preguntes freqüents

1. Com puc participar en aquesta missió?

Per participar-hi, només cal que visiteu europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ i afegiu el vostre nom al microxip de la nau espacial abans del 31 de desembre.

2. Hi ha un límit en el nombre de noms que es poden presentar?

No, no hi ha límit. La NASA dóna la benvinguda a tants noms com sigui possible que s'incloguin al microxip.

3. Rebré alguna confirmació després d'enviar el meu nom?

Tot i que la NASA no proporciona confirmacions individuals, tingueu la seguretat que el vostre nom s'inclourà al microxip.

4. Quan s'espera que l'Europa Clipper arribi a Europa?

Si tot va bé, la nau espacial entrarà a l'òrbita de Júpiter en aproximadament cinc anys des de la seva data de llançament.

5. Què passarà amb l'Europa Clipper un cop acabi la seva missió?

Es preveu que la nau espacial s'estavella contra Ganímedes, una altra de les llunes de Júpiter.