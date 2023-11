La NASA demostra el potencial de comunicació làser a l'espai profund

La NASA va fer recentment un descobriment innovador, mostrant el potencial de la tecnologia làser per transmetre dades des de més enllà de la Lluna a la Terra. Aquest important assoliment obre noves possibilitats per actualitzar els sistemes de comunicacions basats en l'espai. La prova amb èxit es va dur a terme el 14 de novembre, utilitzant la nau espacial Psyche de la NASA, que recentment s'havia embarcat en la seva missió d'explorar un asteroide. Equipada amb un sistema de comunicació òptica experimental anomenat DSOC, la nau espacial va ser capaç de transmetre dades a la Terra mitjançant làsers d'infraroig proper.

La prova es va dur a terme quan Psique es trobava a uns 10 milions de milles de distància de la Terra, una distància unes 40 vegades més gran que la distància entre la Lluna i el nostre planeta. Aquest èxit marca la demostració més llunyana de comunicacions òptiques, segons la NASA.

La tecnologia DSOC funciona emetent una balisa làser des d'un observatori de Califòrnia. Aleshores, la nau Psyche s'alinea amb la balisa, permetent al seu transceptor dirigir el làser d'enllaç descendent cap a un altre observatori capaç de descodificar els senyals a la Terra. Mitjançant aquest mètode, Psyche envia partícules de llum, o fotons, per transmetre dades. Mitjançant l'ús de llum infraroja propera, DSOC permet onades de dades significativament més ajustades, augmentant així la quantitat de dades que poden rebre les estacions terrestres.

Tot i que encara no s'han revelat les velocitats de les dades, la NASA té com a objectiu proporcionar dades a velocitats de 10 a 100 vegades superiors a les aconseguides amb les freqüències de ràdio existents utilitzades per les sondes espacials. Aquest avenç podria permetre que les futures naus espacials, incloses les desenvolupades per empreses com SpaceX, transmetin imatges de major qualitat i fins i tot facin transmissió de vídeo a través de raigs làser.

La nau espacial Psyche continuarà demostrant les capacitats de la tecnologia làser durant la seva missió de dos anys. Tanmateix, un dels principals reptes serà mantenir una connexió fiable a mesura que la nau espacial s'allunyi de la Terra. La NASA compara aquesta gesta amb colpejar un centau en moviment des d'una milla de distància, emfatitzant la complexitat que hi ha per davant.

Amb la verificació reeixida de la comunicació làser a l'espai profund, la NASA ha obert el camí per a avenços revolucionaris en la tecnologia de comunicacions basades en l'espai. A mesura que les missions d'exploració s'aventuren més endins al cosmos, l'ús de làsers pot resultar crucial per salvar les grans distàncies entre els objectes celestes i la Terra.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Què és DSOC?

DSOC significa Deep Space Optical Communications, que és un sistema de comunicació òptica experimental desenvolupat per la NASA. Utilitza làsers d'infraroig proper per transmetre dades des de la nau espacial a la Terra. En què es diferencia la comunicació làser de la comunicació per ràdio?

La comunicació làser utilitza llum infraroja propera, que permet ones de transmissió de dades més estretes. Això permet que les estacions terrestres rebin molt més dades en comparació amb les freqüències de ràdio utilitzades en la comunicació espacial tradicional. Quin és l'impacte potencial de la comunicació làser a l'espai?

La tecnologia de comunicació làser té el potencial d'actualitzar els sistemes de comunicació basats en l'espai, permetent que les naus espacials transmetin imatges de major qualitat i fins i tot realitzin la transmissió de vídeo. Aquest avenç obre noves possibilitats per a futures missions d'exploració. Quins reptes s'enfronta a la comunicació làser?

Un dels principals reptes és mantenir una connexió fiable a llargues distàncies mentre les naus espacials s'aventuren més a l'espai profund. La precisió necessària per a la transmissió de dades, semblant a colpejar un centau en moviment des d'una milla de distància, s'afegeix a la complexitat de la comunicació làser. S'utilitzarà la comunicació làser en les properes missions espacials?

Tot i que la tecnologia de comunicació làser encara s'està desenvolupant, la seva demostració amb èxit per part de la NASA fomenta l'adopció d'aquesta tecnologia en futures missions espacials. Empreses com SpaceX poden considerar incorporar la comunicació làser a la seva nau espacial per millorar les capacitats de transmissió de dades.