L'Astrobotic de la NASA instal·la una etiqueta distintiva a Pelegrine Lunar Lander

La NASA, en col·laboració amb Astrobotic Technologies, ha col·locat recentment l'emblemàtic adhesiu de mandonguilles de la NASA a l'aterratge lunar Peregrine. Aquest esdeveniment fita va tenir lloc a la instal·lació d'operacions espacials d'Astrotech prop del Centre Espacial Kennedy a Florida, cosa que significa un pas important cap al primer vol robòtic comercial a la superfície lunar.

Astrobotic Technologies, responsable de lliurar la NASA i les càrregues útils comercials a la Lluna, té previst llançar l'aterratge Peregrine al coet Vulcan de la United Launch Alliance (ULA). Està previst que l'enlairament tingui lloc des del complex de llançament 41 a l'estació de la força espacial de Cap Cañaveral a Florida, i s'espera que l'aterratge aterri a la superfície lunar a principis del 2024.

Aquest desenvolupament significatiu va impulsar la NASA a organitzar una teleconferència de mitjans "Què hi ha a bord", que tindrà lloc el 29 de novembre a les 2:XNUMX EST. La conferència té com a objectiu discutir les càrregues útils científiques que es transportaran en aquesta històrica missió lunar com a part de la iniciativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA sota el programa Artemis.

En la sessió informativa participaran representants de la NASA i Astrobotic, inclosos funcionaris d'alt rang i gestors de programes. L'esdeveniment serà accessible al públic mitjançant un flux d'àudio al lloc web oficial de la NASA.

El Peregrine Mission One portarà una varietat de càrregues útils científiques que contribuiran a la investigació lunar. Aquestes càrregues útils s'orientaran a àrees com l'exosfera lunar, les propietats tèrmiques del regolit lunar, l'abundància d'hidrogen al sòl, els camps magnètics i el monitoratge de l'entorn de radiació. Mitjançant la recollida de dades en aquestes àrees, la NASA pretén ampliar la nostra comprensió de la Lluna i avançar en l'exploració humana per preparar futures missions, incloses les a Mart.

Aquesta missió marca un pas important en el compromís de la NASA d'establir una cadència regular de lliuraments de càrrega útil a la Lluna. Com a part dels contractes CLPS, la NASA treballa amb diversos proveïdors per facilitar experiments regulars, proves de tecnologia i demostracions de capacitat a la superfície lunar. El valor màxim acumulat d'aquests contractes és d'aproximadament 2.6 milions de dòlars fins al 2028.

Amb el programa Artemis, la NASA pretén no només explorar la Lluna, sinó també obrir el camí per a futures missions humanes, incloses les a Mart. En col·laborar amb socis comercials com Astrobotic Technologies, la NASA està impulsant els límits de l'exploració espacial i obrint noves possibilitats per als descobriments científics.

