La NASA amplia la missió New Horizons per explorar objectes del cinturó de Kuiper

La missió New Horizons de la NASA, que es va proposar explorar Plutó el 2006, ha rebut una pròrroga de cinc anys. La missió inicialment estava previst que conclogués el 2024, però ara continuarà fins que la nau espacial surti del cinturó de Kuiper, on resideixen els cometes. Aquesta ampliació permet assolir nous objectius per a la missió.

A partir del 2025, New Horizons se centrarà a explorar objectes dins del cinturó de Kuiper. La missió recopilarà dades d'heliofísica mentre funciona en un mode estès i de baixa activitat. Els científics tenen com a objectiu identificar i estudiar objectes del cinturó de Kuiper. Si es troba un objectiu adequat, pot ser possible un sobrevol proper.

Nicola Fox, administradora associada de la Direcció de la Missió Científica de la NASA, va destacar la importància de la missió ampliada: "La missió New Horizons té una posició única al nostre sistema solar per respondre preguntes importants sobre la nostra heliosfera i oferir oportunitats extraordinàries per a la ciència multidisciplinària per a la NASA i la comunitat científica”.

Les responsabilitats de la missió es transferiran a les divisions d'Heliofísica i Ciència Planetària de la NASA. Un objectiu específic d'interès és Arrokoth, un objecte del cinturó de Kuiper format per cossos gelats. El sobrevol de la nau espacial a Arrokoth, que té aproximadament 34 quilòmetres d'amplada, proporcionarà dades valuoses sobre l'objecte.

La missió ampliada New Horizons serà gestionada conjuntament per les divisions de ciència planetària i heliofísica de la NASA. Alan Stern, científic planetari, va expressar agraïment per l'extensió de la missió i el suport rebut: "Vull agrair a tots els que ens van donar suport perquè la NASA continués l'exploració del cinturó de Kuiper per la seva nau espacial New Horizons; ho heu fet!"

Fonts:

- Informe de la NASA

– Informe de Space.com