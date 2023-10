La NASA realitza una prova "Hot Fire" per als motors Artemis Moon-Rocket

By

La NASA ha completat recentment una prova de "foc calent" com a part de la sèrie de certificació final dels seus motors de coets de lluna Artemis. L'agència espacial té previst utilitzar motors de transbordador espacial RS-25 reutilitzats per al seu programa Artemis, que té com a objectiu tornar els astronautes a la Lluna.

La sèrie de foc calent, que va començar el 17 d'octubre, pretén certificar una línia de motors RS-25 actualitzada que s'utilitzarà per a la missió Artemis 5 a finals dels anys 2020. Quatre RS-25 alimenten l'escenari central de cada coet del sistema de llançament espacial (SLS), un component crucial del programa Artemis.

Durant la prova, el motor RS-25, amb el nom en clau E0525, es va disparar amb èxit durant una durada prevista de 550 segons (més de nou minuts) al Centre Espacial Stennis de la NASA a Mississipí. Aquesta prova recull dades sobre el rendiment de diversos components nous del motor, com ara el broquet, els actuadors hidràulics, els conductes flexibles i les turbobombes.

La sèrie de foc calent consta d'un conjunt de 12 proves per a cada motor RS-25. Un motor RS-25 anterior va ser certificat al juny després de completar la seva pròpia sèrie de 12 proves. Aquestes proves ajudaran a la certificació de futures missions SLS, començant per Artemis 5.

El programa Artemis té diverses missions planificades, inclosa l'Artemis 2, que portarà quatre astronautes al voltant de la Lluna el 2024. Artemis 3 té com a objectiu aterrar astronautes a prop del pol sud lunar a finals de 2025 o 2026, sempre que el sistema d'aterratge de la nau espacial de SpaceX estigui preparat. Les missions addicionals, com Artemis 4, estan programades per als anys següents.

A més de les proves de motors, els enginyers de la NASA al Marshall Space Flight Center a Huntsville, Alabama, estan duent a terme proves sobre un disseny de reforç alternatiu per a futures missions més enllà d'Artemis 8. Els motors de reforç són crucials per proporcionar una empenta addicional durant l'enlairament.

El contractista principal dels motors SLS és Aerojet Rocketdyne, una empresa sota L3Harris Technologies, mentre que Boeing és responsable de construir els coets SLS.

Aquestes proves i certificacions marquen fites significatives en els esforços en curs de la NASA per avançar en l'exploració espacial i tornar els astronautes a la Lluna.

