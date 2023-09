La NASA simula una visió de la nostra galàxia en ones gravitatòries

Els astrònoms han utilitzat dades simulades per proporcionar una visualització del cel tal com apareixeria en les ones gravitatòries, oferint una nova perspectiva de la nostra galàxia. Les ones gravitacionals són ondulacions còsmiques en l'espai-temps generades per objectes en òrbita, i els observatoris espacials que s'espera que es llançaran durant la propera dècada milloraran molt la nostra comprensió d'aquests fenòmens.

Els observatoris terrestres han detectat un centenar d'esdeveniments des del 2015, que representen fusions de forats negres de massa estel·lar, estrelles de neutrons o tots dos. Aquests senyals són esdeveniments d'alta freqüència i de curta durada que poden ocórrer a qualsevol part del cel i s'originen a partir de fonts més enllà de la nostra galàxia. Tanmateix, hi ha molts sistemes binaris dins de la Via Làctia que també contenen objectes compactes com nanes blanques, estrelles de neutrons i forats negres en òrbites estretes.

Per observar aquests binaris ultracompactes (UCB), és necessari un observatori espacial perquè les seves ones gravitatòries tenen freqüències massa baixes per als detectors terrestres. S'espera que la propera antena espacial d'interferòmetre làser (LISA), una missió conjunta de la NASA i l'Agència Espacial Europea (ESA), detecti desenes de milers d'UCB. Descobrir més UCB és un dels objectius principals de LISA.

Els investigadors han desenvolupat una tècnica per combinar dades simulades de la distribució esperada i els senyals d'ones gravitatòries dels UCB per crear una visió de tot el cel de la nostra galàxia. Aquesta imatge és similar a una vista de tot el cel en llum visible, infraroja o de raigs X. La visualització proporciona una visió de la perspectiva única que ofereixen les ones gravitacionals en l'observació de l'univers. L'esperança és que les futures versions d'aquesta imatge es facin utilitzant dades reals de LISA.

Aquest estudi, publicat a The Astronomical Journal, mostra el potencial de les ones gravitatòries com a nova eina per estudiar el cosmos. En incorporar dades d'observatoris d'ones gravitacionals basats en l'espai com LISA, els astrònoms poden obtenir informació valuosa sobre la naturalesa dels sistemes binaris i la dinàmica dels objectes de la nostra galàxia.

