La sonda Juno de la NASA s'acosta a la lluna Io de Júpiter i captura imatges impressionants

La sonda Juno de la NASA, que actualment orbita Júpiter, s'ha anat apropant progressivament a la lluna joviana Io, que se sap que és el món més volcànicament actiu del nostre sistema solar. En el seu 55è viatge al voltant de Júpiter, Juno va arribar a només 7,270 milles de la superfície d'Io, capturant algunes de les imatges més clares mai fetes de la lluna.

Les imatges revelen taques fosques que indiquen colades de lava, volcans que surten de la superfície de la lluna i possibles plomalls volcànics que bufen a l'espai. Aquestes vistes han estat processades per processadors d'imatges professionals i aficionats, alguns dels quals treballen per a la NASA o programes d'investigació espacial relacionats.

Scott Bolton, l'investigador principal de la missió Juno, va afirmar que la nau espacial s'acostarà encara més a Io durant les seves properes passades el desembre i el gener de 2024. Aquesta proximitat permetrà observacions i recollida de dades més detallades.

La intensa activitat volcànica a Io és el resultat de les seves contínues interaccions gravitatòries amb Júpiter i les seves llunes veïnes Europa i Ganimedes. Io experimenta un estirament i una compressió constants, la qual cosa condueix a la creació de la lava que es veu en erupció dels seus nombrosos volcans.

Tot i que Io en si no és apte per a la vida, els científics estan especialment interessats a explorar la propera lluna Europa. Es creu que Europa té un mar salat sota la seva closca gelada, cosa que la converteix en un candidat potencial per allotjar entorns actuals adequats per a la vida més enllà de la Terra.

El 2024, la NASA té previst llançar la nau espacial Europa Clipper, que realitzarà un reconeixement detallat de la lluna Europa de Júpiter. La investigació investigarà si Europa podria albergar condicions adequades per a la vida.

Font: NASA