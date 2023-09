La sonda solar Parker de la NASA sobreviu a una potent explosió solar

By

La sonda solar Parker de la NASA, una nau espacial dissenyada per examinar de prop el comportament del sol, ha volat recentment i ha sobreviscut a una de les ejeccions de massa coronal (CME) més potents mai registrades. El Laboratori de Física Aplicada de la Universitat Johns Hopkins va publicar les rares imatges de l'esdeveniment solar.

Una ejecció de massa coronal és una erupció de gas súper calent, o plasma, de la superfície del sol. Pot tenir conseqüències importants a la Terra, com ara posar en perill satèl·lits, interrompre les tecnologies de comunicació i navegació i fins i tot eliminar les xarxes elèctriques. El 1989, un potent CME va provocar un apagament massiu a Quebec, Canadà.

La Parker Solar Probe, equipada amb un robust escut tèrmic, va passar aproximadament dos dies observant el CME, convertint-se en la primera nau espacial que ha volat a través d'una potent explosió solar prop del sol. La sonda va suportar l'intens esclat de radiació i va sortir de l'erupció il·lesa.

Els científics estan utilitzant dades de la Parker Solar Probe, juntament amb observacions d'altres naus espacials i telescopis, per comprendre millor el comportament dels CME i altres fenòmens meteorològics espacials, com ara les erupcions solars. Aquest coneixement ajudarà a predir i preparar-se per a esdeveniments meteorològics espacials potencialment destructius en el futur.

La missió de la Parker Solar Probe continuarà, i s'espera que la nau espacial assoleixi velocitats de 430,000 mph i es trobi a 3.9 milions de milles del sol el 2024. Aquestes observacions contribuiran a millorar les prediccions de l'impacte de les ejeccions solars a la Terra, permetent millor preparació i estratègies de mitigació.

[Definició: ejecció de massa coronal (CME) - una erupció de gas súper calent, o plasma, de la superfície del sol.]

[Font: Laboratori de Física Aplicada de la Universitat Johns Hopkins]

[Font: NASA]