La mostra d'asteroides més gran fins ara: Osiris-Rex de la NASA completa la seva missió

La nau espacial Osiris-Rex de la NASA està preparada per lliurar la mostra d'asteroides més gran fins ara, tancant una missió de set anys. Diumenge, la nau espacial volarà per la Terra i deixarà almenys una tassa de runes que va agafar de l'asteroide Bennu. La càpsula de mostra es llançarà en paracaigudes al desert d'Utah mentre la nau mare s'allunya per explorar un altre asteroide.

Els científics esperen obtenir al voltant de mitja lliura (250 grams) de còdols i pols de Bennu, que és significativament més que la petita quantitat recollida pel Japó d'altres dos asteroides. Aquestes mostres d'asteroides actuen com a càpsules del temps conservades, proporcionant informació valuosa sobre la formació del nostre sistema solar i els orígens de la vida a la Terra.

Osiris-Rex, que es va llançar el 2016, va arribar a Bennu el 2018 i va passar dos anys estudiant l'asteroide abans d'intentar recollir mostres. Durant la recollida de mostres, la nau espacial es va trobar amb alguns reptes, inclosa una tapa embussada que va provocar que part del material recollit es vessi a l'espai. No obstant això, les mostres restants es van assegurar amb èxit a la càpsula.

Bennu, descobert el 1999, es creu que és un romanent d'un asteroide més gran que va xocar amb una altra roca espacial. Mesura aproximadament un terç d'una milla d'amplada i està cobert per un terreny accidentat negre ple de blocs. En estudiar Bennu de prop, els científics esperen obtenir informació valuosa que pugui ajudar a desenvolupar estratègies per desviar l'asteroide si el seu camí representa una amenaça per a la Terra en el futur.

Osiris-Rex alliberarà la càpsula de mostra des d'una distància de 63,000 milles i quatre hores més tard, aterrarà al camp d'entrenament i proves d'Utah. La càpsula, que mesura gairebé 3 peus d'ample i 1.6 peus d'alçada, baixarà a una velocitat de 27,650 mph abans que el paracaigudes la freni per a un aterratge suau. Un cop recuperada la càpsula, es transportarà al Johnson Space Center de la NASA a Houston per analitzar-la.

Aquesta missió marca el tercer retorn de mostra de la NASA des de l'espai profund, amb missions anteriors recuperant partícules de vent solar, pols de cometa i grans microscòpics dels asteroides. L'agència té previst revelar públicament el contingut de la mostra de Bennu l'11 d'octubre. Aquesta tardor, la NASA també llançarà dues missions d'asteroides més, avançant encara més en la nostra comprensió d'aquests cossos celestes i la seva importància en l'estudi del nostre sistema solar.

