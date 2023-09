La nau espacial Osiris-Rex de la NASA torna amb una mostra d'asteroides

By

Una nau espacial de la NASA està preparada per lliurar dilluns la seva mostra d'asteroide més gran fins ara a la Terra. La nau espacial Osiris-Rex deixarà almenys una tassa de runes que va recollir de l'asteroide Bennu, marcant el final d'una missió de set anys. Els científics preveuen rebre uns 250 g de còdols i pols, molt més que les missions anteriors de mostres d'asteroides. Aquestes mostres es consideren càpsules del temps del primer sistema solar i poden ajudar els investigadors a entendre els orígens de la Terra i la vida mateixa.

La missió Osiris-Rex ha vist molts reptes al llarg del camí, inclosa una tapa embussada que va provocar que algunes de les mostres es vessissin a l'espai. No obstant això, la nau espacial va aconseguir recuperar prou material per a l'anàlisi. Es creu que Bennu, l'asteroide que va visitar la nau espacial, conté restes de la formació del sistema solar fa 4.5 milions d'anys. Aquesta missió ha permès als científics estudiar Bennu de prop i recopilar dades valuoses que podrien ajudar amb estratègies de desviació si l'asteroide representés una amenaça per a la Terra en el futur.

La càpsula de mostra s'alliberarà de la nau espacial Osiris-Rex, que després continuarà explorant un altre asteroide. La càpsula entrarà a l'atmosfera terrestre i es llançarà en paracaigudes al desert d'Utah, on serà transportada a un laboratori net al Johnson Space Center de la NASA per a l'anàlisi. El laboratori es limitarà a manipular només les runes de Bennu per evitar la contaminació creuada. La NASA té previst revelar públicament les riqueses de l'asteroide el 12 d'octubre.

Aquesta missió forma part del que la NASA anomena "Asteroid Autumn", amb múltiples missions d'asteroides que tenen lloc aquesta tardor. Després de la missió Osiris-Rex, una altra nau espacial anomenada Psyche es llançarà per estudiar un asteroide metàl·lic. La nau espacial Lucy de la NASA també es trobarà amb el seu primer asteroide abans d'embarcar-se en un recorregut pels asteroides troians que orbiten Júpiter.

Font: Associated Press

Definicions:

– Nau Osiris-Rex: una nau de la NASA que es va llançar el 2016 amb l'objectiu de recollir mostres de l'asteroide Bennu.

– Bennu: un asteroide que es va descobrir l'any 1999 i es creu que conté restes del primer sistema solar.

– Asteroid Autumn: el sobrenom donat a la temporada de tardor del 2020, durant la qual s'estan duent a terme diverses missions d'asteroides.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, l'agència del govern dels Estats Units responsable del programa espacial civil de la nació.

