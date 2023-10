Alerta de tempesta solar: potencial d'esdeveniment de tempesta solar intensa

Un esdeveniment recent de tempesta solar que va tenir lloc el 18 d'octubre ens va donar una visió de les impressionants aurores que es poden veure quan la Terra es veu afectada per una ejecció de massa coronal (CME). No obstant això, ara hi ha la possibilitat que un CME molt més intens pugui anar directament cap a la Terra, provocant potencialment un potent esdeveniment de tempesta solar avui o demà.

Aquesta informació prové de l'Observatori Solar i Heliosfèric de la NASA i ha estat analitzada per la física del temps espacial Dra. Tamitha Skov. Skov va compartir una previsió detallada de 5 dies de tempestes solars aquesta setmana, que indica el potencial de tempestes consecutives.

Segons el Dr. Skov, avui hi ha un 65 per cent de probabilitats d'una gran tempesta solar, amb una forta possibilitat que una tempesta menor que pugui produir aurores. Demà, hi ha un 50 per cent de probabilitats d'una tempesta solar severa, que podria arribar a la classe G2 i potencialment afectar petits satèl·lits, xarxes mòbils i electrònica sensible a la Terra.

És important tenir en compte que el risc per a les latituds mitjanes és relativament menor, amb un 30 per cent de probabilitats de tempestes menors avui i un 15 per cent de possibilitats demà. Tanmateix, encara s'han de prendre precaucions per garantir la seguretat dels dispositius electrònics.

L'Observatori Solar i Heliosfèric (SOHO) de la NASA és un satèl·lit que estudia el sol i els seus efectes sobre el sistema solar. Equipat amb 12 instruments científics, SOHO captura imatges de la corona solar, mesura els seus camps magnètics i la seva velocitat i observa la tènue corona que l'envolta.

A mesura que continuem monitoritzant aquestes tempestes solars, és crucial estar al dia de les últimes previsions i prendre les precaucions necessàries si viviu en una zona que es pugui veure afectada per una intensa activitat solar.

