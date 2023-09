Un nou estudi troba que els gossos poden ajudar a reduir els nivells d'estrès en els nens

By

Un estudi recent realitzat per investigadors de l'Hospital Infantil de Filadèlfia ha trobat que tenir un gos pot tenir beneficis significatius per reduir els nivells d'estrès en els nens. L'estudi, que va incloure 643 nens d'entre 7 i 12 anys, va trobar que els nens que tenien un gos de companyia experimentaven nivells d'estrès més baixos en comparació amb els que no tenien un gos.

Els investigadors van mesurar els nivells d'estrès mitjançant un instrument d'ús comú anomenat Perceived Stress Scale (PSS), que avalua el grau en què les persones perceben la seva vida com a estressant. Els resultats van mostrar que els nens que tenien un gos tenien puntuacions de PSS significativament més baixes, cosa que indicava nivells més baixos d'estrès percebut, en comparació amb els nens sense gos.

Els experts creuen que la presència d'un gos pot proporcionar als nens una sensació de comoditat i companyia, provocant una disminució dels nivells d'estrès. Els gossos són coneguts per la seva capacitat de proporcionar suport emocional, i estudis anteriors han demostrat que la interacció amb animals pot augmentar els nivells d'oxitocina, una hormona associada a la sensació de relaxació i benestar.

A més, tenir un gos també pot promoure l'activitat física i la interacció social, cosa que podria contribuir encara més a reduir l'estrès en els nens. Tenir cura d'un gos implica passejar i jugar regularment, cosa que pot oferir als nens l'oportunitat de fer activitat física i passar temps a l'aire lliure. A més, els gossos poden servir com a iniciador de converses i ajudar a facilitar les interaccions socials, que són importants per al benestar general.

Tot i que calen més investigacions per entendre completament els mecanismes que hi ha darrere dels efectes de reducció de l'estrès dels gossos en els nens, aquestes troballes posen de manifest els beneficis potencials de la tinença de mascotes per promoure la salut mental i el benestar dels joves. Si teniu un nen que pateix alts nivells d'estrès, pot ser una opció que val la pena explorar la possibilitat de tenir un gos.

