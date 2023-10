La NASA publica imatges detallades de la Lluna de Júpiter Io i descobreix una nova característica a l'atmosfera de Júpiter

By

La NASA ha presentat imatges detallades d'Io, una de les aproximadament 90 llunes de Júpiter, capturades per la sonda Juno durant un recent sobrevol. Io és conegut com el món més volcànicament actiu del Sistema Solar, amb centenars de volcans que cobreixen la seva superfície. Aquestes erupcions volcàniques es poden observar des de la Terra mitjançant telescopis grans, i fins i tot hi ha llacs de lava de silicat fos a la superfície de la Lluna.

Les imatges de la sonda Juno mostren la superfície giratòria d'Io, destacada amb grans taques de vermell fos. Io experimenta un estira-i-arronsa gravitacional entre Júpiter i les seves dues altres llunes, Europa i Ganímedes, el que resulta en un estirament i una compressió constants. Es creu que aquestes accions estan relacionades amb les freqüents erupcions dels seus múltiples volcans. Al desembre, Juno tornarà a observar Io a una distància més propera de només 1,500 quilòmetres sobre la seva superfície.

A més de les imatges d'Io, la NASA ha fet un descobriment innovador sobre l'atmosfera de Júpiter. Utilitzant dades de la NIRCam del telescopi James Webb, els investigadors van identificar un corrent de raig d'alta velocitat que abastava més de 4,800 quilòmetres just per sobre de l'equador de Júpiter. Aquest corrent en raig viatja a una velocitat impressionant de 515 quilòmetres per hora, el doble dels vents sostinguts d'un huracà de categoria 5 a la Terra. Situat a l'estratosfera inferior del planeta, aquesta troballa il·lumina la naturalesa turbulenta de l'atmosfera de Júpiter.

Les imatges de Júpiter semblen diferents dels familiars tons taronja fosc i crema. Aquestes imatges es van prendre mitjançant l'instrument NIRCam i Mid-InfraRed, capturant longituds d'ona d'infrarojos que van de 0.6 a 28 micres. En bloquejar la llum de l'objecte més brillant, els astrònoms van poder capturar els objectes més tènues al seu voltant. Cada imatge es va prendre utilitzant diferents filtres per capturar diverses longituds d'ona, i les capes d'aquestes imatges es van combinar per crear la imatge final de color.

En aquestes imatges, les taques i ratlles blanques brillants representen cims de núvols a gran altitud de tempestes convectives condensades, mentre que les parts vermelles representen aurores que s'estenen per sobre dels pols nord i sud del planeta.

