Comença el llançament de la missió Psyche de la NASA a l'asteroide ric en metalls

La NASA es prepara per al llançament de la seva missió Psyche, que té com a objectiu explorar un asteroide ric en metalls anomenat Psyche. La nau espacial s'ha connectat a l'adaptador de càrrega útil a la instal·lació d'Operacions Espacials d'Astrotech a Florida i està previst que s'enlairà amb un coet SpaceX Falcon Heavy el 12 d'octubre de 2023. La nau espacial Psyche viatjarà durant gairebé sis anys i cobrirà una distància de uns 2.2 milions de milles per arribar a l'asteroide, que es troba entre Mart i Júpiter.

El propòsit de la missió Psyche és estudiar l'asteroide i obtenir informació sobre la formació de la Terra i altres planetes rocosos. Aquesta serà la primera missió a un asteroide compost principalment de metall, ja que les missions anteriors s'han centrat en asteroides fets de roca o gel. Els científics creuen que Psyche pot contenir el nucli d'un planetesimal, que és un bloc de construcció d'un planeta rocós. Mitjançant l'estudi de l'asteroide, els investigadors esperen entendre millor la composició del nucli de la Terra.

A més de la missió principal, la nau espacial Psyche també portarà una demostració tecnològica anomenada Deep Space Optical Communications. Aquest experiment provarà l'ús de làsers per transmetre dades a velocitats més altes més enllà de la Lluna. La nau espacial realitzarà comunicacions òptiques d'ample de banda elevat amb la Terra durant els dos primers anys del seu viatge a Psyche.

La NASA oferirà cobertura en directe de les activitats de llançament a diverses plataformes, com ara NASA TV, YouTube, X, Facebook, Twitch i l'aplicació de la NASA. Abans del llançament, hi haurà una sessió informativa sobre missió i ciència el 10 d'octubre, així com una conferència de premsa prèvia al llançament l'11 d'octubre. Aquests esdeveniments proporcionaran més informació sobre els objectius i la importància científica de la missió Psique.

En general, la missió Psyche representa un pas important en la nostra exploració d'asteroides i la nostra comprensió de la formació de planetes rocosos. Mitjançant aquesta missió, els científics esperen descobrir noves idees sobre l'origen i la composició del nucli de la Terra.

Fonts:

– Comunicat de premsa de la NASA – 5 d'octubre de 2023