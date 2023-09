La nau espacial de la NASA lliurarà la mostra d'asteroide més gran fins ara

La nau espacial OSIRIS-REx de la NASA lliurarà diumenge a la Terra la mostra més gran mai recollida d'un asteroide. Després d'una missió de set anys, la nau espacial deixarà almenys una tassa de runes que va agafar de l'asteroide Bennu. S'espera que aquesta mostra pesi uns 250 g (0.5 lliures) de còdols i pols, molt més que la culleradeta que va portar el Japó d'altres dos asteroides.

Aquest lliurament és una fita important en l'exploració espacial, ja que cap altre país ha recuperat amb èxit peces d'asteroides. Aquestes càpsules del temps conservades del primer sistema solar contenen informació valuosa sobre els orígens de la Terra i la vida. Mitjançant l'estudi d'aquestes mostres d'asteroides, els científics pretenen obtenir informació sobre els processos que van conduir a la formació del nostre planeta.

La nau espacial OSIRIS-REx es va embarcar en la seva missió de mil milions de dòlars el 1 i va arribar a Bennu el 2016. Va passar dos anys volant al voltant de l'asteroide, buscant el millor lloc per recollir mostres. El 2018, la nau espacial va aterrar amb èxit a la superfície de Bennu i va utilitzar un buit per aspirar pols i còdols. Part del material va escapar a l'espai a causa d'una tapa embussada, però les mostres restants es van fixar en una càpsula.

Bennu, descobert el 1999, té aproximadament mig quilòmetre d'amplada i es creu que és un romanent d'un asteroide molt més gran. La seva rugosa superfície negra està coberta de roques i els científics creuen que conté restes de la formació del sistema solar fa 4.5 milions d'anys. També suposa una amenaça potencial per a la Terra, ja que pot apropar-se prou com per xocar amb el nostre planeta l'any 2182. L'estudi de Bennu contribuirà a la nostra comprensió dels mètodes potencials per desviar aquests asteroides si cal.

A la seva arribada, la càpsula de mostra s'alliberarà de la nau espacial OSIRIS-REx i es llançarà en paracaigudes al desert d'Utah. A continuació, serà transportat al Johnson Space Center de la NASA a Houston per a l'anàlisi. Les mostres es tractaran amb protocols estrictes per evitar la contaminació i s'estudiaran en un laboratori dedicat al centre.

A més de la missió OSIRIS-REx, la NASA té altres dues missions d'asteroides en curs. Aquestes missions, Psyche i Lucy, contribuiran a la nostra comprensió de la formació i composició dels asteroides. La capacitat de la NASA per recuperar i estudiar aquestes precioses mostres d'asteroides ens permet desvelar els misteris del nostre sistema solar i els orígens de la vida a la Terra.

(Fonts: NASA, ABC News)