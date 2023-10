La nau espacial Psyche de la NASA comença la missió a un asteroide cobert de metall

By

La nau espacial Psyche de la NASA s'ha embarcat en un viatge de sis anys per explorar un rar asteroide cobert de metall, marcant la primera missió a un món metàl·lic. Es creu que l'asteroide, conegut com a Psique, és les restes del nucli d'un primer planeta i podria proporcionar informació valuosa sobre el funcionament intern de la Terra i altres planetes rocosos.

La nau espacial va ser llançada per SpaceX des del Centre Espacial Kennedy de la NASA a Florida i està previst que arribi a l'asteroide el 2029. Psique és el més gran dels nou asteroides rics en metalls coneguts i es troba a la part exterior del cinturó d'asteroides principal entre Mart i Mart. Júpiter.

La científica principal Lindy Elkins-Tanton, de la Universitat Estatal d'Arizona, va expressar il·lusió per la missió, afirmant: "Fa temps que és el somni dels humans anar al nucli metàl·lic de la nostra Terra... Hi ha una manera en el nostre sistema solar que podem mirar un nucli metàl·lic. , i això és anant a aquest asteroide".

Els científics creuen que l'asteroide té aproximadament 144 milles (232 km) de diàmetre en el seu punt més ample i 173 milles (280 km) de llarg, amb una superfície plena de ferro, níquel i altres metalls. També preveuen la presència de silicats i esperen que la superfície estigui coberta de grans de metall fins per impactes còsmics.

A més d'oferir informació sobre la formació del sistema solar, la missió Psyche pretén respondre preguntes fonamentals sobre la vida a la Terra. L'asteroide podria donar llum sobre els orígens de la vida i els factors que fan que el nostre planeta sigui habitable. El nucli de la Terra, compost principalment de ferro, genera un camp magnètic que protegeix la nostra atmosfera i fa que la vida creixi.

La missió d'1.2 milions de dòlars, dirigida per la Universitat Estatal d'Arizona en nom de la NASA, farà una ruta circular per arribar a l'asteroide. La nau espacial utilitzarà Mart per augmentar la gravetat el 2026 abans d'arribar a Psyche el 2031 i intentar entrar en òrbita al seu voltant.

En general, la missió Psyche promet revolucionar la nostra comprensió dels nuclis planetaris i proporcionar informació inestimable sobre els processos còsmics que van donar forma al nostre sistema solar.

