La NASA selecciona SpaceX per a la missió TRACERS per estudiar la magnetosfera de la Terra

La NASA ha escollit SpaceX i el seu coet Falcon 9 per llançar la missió TRACERS (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites). Aquesta missió constarà de dos petits satèl·lits que tenen com a objectiu investigar el temps espacial i l'impacte de l'energia del Sol a la magnetosfera terrestre.

TRACERS serà una addició important a la flota d'heliofísica de la NASA, proporcionant respostes a preguntes de llarga data sobre el sistema Sol-Terra. Els satèl·lits se centraran a estudiar la interacció entre el vent solar, que és el corrent continu de partícules ionitzades que emanen del Sol, i l'entorn magnètic al voltant de la Terra.

Aquest estudi examinarà específicament la reconnexió magnètica, que es produeix quan dos camps magnètics es troben i dóna lloc a una potent transferència d'energia. Entendre aquest procés és crucial, ja que té el potencial d'afectar les missions tripulades i els satèl·lits sensibles. La Universitat d'Iowa lidera la missió, en col·laboració amb socis del Southwest Research Institute i Millennium Space Systems.

L'investigador principal de la missió, el professor Craig Kletzing, va explicar la importància d'estudiar la cúspide, una regió on es produeix la reconnexió magnètica. Va dir: "La reconnexió magnètica pot ocórrer en molts llocs de la magnetopausa, però és difícil estudiar un espai de cerca tan gegant. La cúspide és un lloc on podem estudiar les signatures de reconnexió que es produeixen arreu".

Per recollir dades sobre la reconnexió, els satèl·lits TRACERS volaran per la cúspide polar nord, amb un satèl·lit seguint l'altre. En observar i analitzar l'ocurrència i la freqüència de reconnexió a les vores exteriors del camp magnètic de la Terra, els científics esperen millorar la seva comprensió de com es transfereix l'energia del Sol al nostre planeta.

En conclusió, la missió TRACERS, amb el suport de SpaceX i el coet Falcon 9, aportarà informació inestimable sobre la dinàmica de la magnetosfera de la Terra i la seva resposta a l'activitat solar. Aquest coneixement ajudarà a predir i mitigar els impactes potencials del clima espacial a la Terra i la seva infraestructura tecnològica.

Definicions:

– Magnetosfera: regió que envolta un planeta que està influenciada pel seu camp magnètic i el protegeix del vent solar.

– Vent solar: El corrent de partícules carregades, principalment protons i electrons, emeses pel Sol.

– Reconnexió magnètica: el procés en el qual dos camps magnètics xoquen i s'alineen, alliberant grans quantitats d'energia.

