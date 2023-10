La NASA selecciona quatre missions enfocades al Sol per a estudis conceptuals

La NASA ha anunciat recentment la selecció de quatre petites missions d'exploradors que se centraran a estudiar el Sol i la seva relació amb la Terra. Aquestes missions tenen com a objectiu ampliar la nostra comprensió de l'heliofísica, que és el camp que explora la naturalesa del Sol i els seus efectes sobre el sistema solar.

La primera missió, coneguda com a Cross-scale Investigation of Earth's Magnetotail and Aurora (CINEMA), estudiarà l'estructura i l'evolució de la làmina de plasma de la Terra. Aquesta densa capa de plasma espacial es troba als camps magnètics que flueixen darrere de la Terra. Dirigida per Robyn Millan del Dartmouth College, aquesta missió utilitzarà una constel·lació de nou CubeSats en òrbita terrestre baixa sincrònica al sol per examinar com els camps magnètics de la Terra transfereixen calor i canvien amb el temps.

La missió Chromospheric Magnetism Explorer (CMEx), dirigida per Holly Gilbert del National Center for Atmospheric Research, té com a objectiu entendre la naturalesa magnètica de les erupcions solars i identificar les fonts magnètiques del vent solar. CMEx té previst obtenir observacions contínues del camp magnètic solar a la cromosfera, la capa de l'atmosfera solar directament sobre la superfície visible del Sol.

Mentrestant, la missió Extreme Ultraviolet Coronal Mass Ejection and Coronal Connectivity Observatory (ECCCO), dirigida per Katharine Reeves de l'Observatori Astrofísic Smithsonian, contribuirà a la nostra comprensió de la corona mitjana, la dinàmica dels esdeveniments eruptius que surten del Sol i les condicions que produir el vent solar corrent cap a l'exterior.

Finalment, la missió Magnetospheric Auroral Asymmetry Explorer (MAAX), dirigida per Michael Liemohn de la Universitat de Michigan, pretén millorar la nostra comprensió de com l'acoblament electrodinàmic entre la magnetosfera i la ionosfera de la Terra regula el flux d'energia auroral.

Segons Peg Luce, el director de la divisió d'heliofísica en funcions a la seu de la NASA, aquestes seleccions d'estudi de conceptes de missió prometen proporcionar noves idees sobre el camp de l'heliofísica. Ofereixen el potencial de respondre preguntes de llarga data alhora que es basen en la investigació i la tecnologia de les nostres missions actuals i heretades.

Fonts:

– Seu de la NASA