Un asteroide potencialment destructiu que s'apropa a la Terra: 2007 FT3

Científics de la NASA han identificat recentment un asteroide anomenat 2007 FT3 que pot suposar una amenaça per a la Terra en un futur proper. Tot i que no és la primera vegada que la NASA descobreix un objecte d'aquest tipus, destaca la vigilància contínua necessària per fer el seguiment d'asteroides propers a la Terra (NEA) i cometes propers a la Terra (NEC) que tenen el potencial de causar danys importants si no es controlen.

2007 FT3 es va observar inicialment el 2007, però malauradament, els astrònoms van perdre la pista de la seva trajectòria poc després. Amb un arc d'observació de només 1.2 dies, les observacions dirigides no van poder recuperar l'asteroide i no s'havia vist fins ara. La possible reaparició de l'FT2007 de 3 ha despertat preocupacions sobre el seu impacte a la Terra.

Segons la NASA, el 2007 FT3 té aproximadament un 0.0000087 per cent (o 1 entre 11.5 milions) de possibilitats de colpejar la Terra l'octubre de 2024. També hi ha una possibilitat separada d'impacte el març de 2024, amb una probabilitat del 0.0000096 per cent (o 1 de cada 10). milions). En qualsevol dels dos escenaris, l'asteroide podria alliberar energia equivalent a la detonació de 2.6 milions de tones de TNT.

Tot i que ambdós impactes potencials donarien lloc a una destrucció regional significativa, el nivell de danys no seria globalment catastròfic. La NASA prediu que el 2007 FT3 té més probabilitats de colpejar el 5 d'octubre de 2024, però també hi ha altres asteroides que s'acosten, com el 29075 (1950 DA), que podria causar una devastació similar.

És important tenir en compte que el Centre d'Estudis d'Objectes Prop de la Terra (CNEOS) de la NASA fa un seguiment contínu dels NEA coneguts i supervisa les seves trajectòries. Aquest esforç continu té com a objectiu identificar amenaces potencials i idear mètodes adequats per evitar qualsevol col·lisió catastròfica. Tot i que la probabilitat que un asteroide xoqui amb la Terra segueix sent baixa, els científics es mantenen vigilants en la seva recerca d'entendre aquests cossos celestes i protegir el nostre planeta.

FAQ:

P: Hi ha una gran probabilitat que l'asteroide 2007 FT3 impacti la Terra el 2024?

R: La NASA estima que la probabilitat és d'aproximadament un 0.0000087 per cent o 1 entre 11.5 milions.

P: Quines serien les conseqüències potencials si el 2007 FT3 xoqués contra la Terra?

R: L'asteroide té el potencial d'alliberar energia equivalent a la detonació de 2.6 milions de tones de TNT, donant lloc a una destrucció regional però no una catàstrofe global.

P: Hi ha altres asteroides que representen una amenaça actualment?

R: Sí, un d'aquests asteroides és el 29075 (1950 DA), amb una probabilitat del 0.0029 per cent o 1 de cada 34,500 de colpejar la Terra el 16 de març de 2880.

P: Com està abordant la NASA aquesta amenaça potencial?

R: El Centre d'Estudis d'Objectes Prop de la Terra (CNEOS) de la NASA supervisa de prop els asteroides i cometes coneguts propers a la Terra, rastreja les seves trajectòries i desenvolupa estratègies per prevenir col·lisions catastròfiques.