Un nou descobriment suggereix un possible oceà d'aigua al planeta llunyà

Resum:

Els científics han fet un nou descobriment emocionant que deixa entreveure l'existència d'un oceà d'aigua a K2-18 b, un exoplaneta massiu situat a molts anys llum de la Terra. Tot i que encara no se sap si aquest oceà pot suportar la vida, la troballa ha obert possibilitats intrigants per a mons habitables més enllà del nostre sistema solar. El descobriment va ser realitzat per astrònoms de la Universitat de Cambridge que van analitzar dades del telescopi espacial James Webb de la NASA. Van detectar la presència de metà i diòxid de carboni a l'atmosfera del planeta, cosa que indica la probabilitat d'una superfície coberta per l'oceà sota una atmosfera rica en hidrogen. Els investigadors també van observar un senyal més feble que podria suggerir la presència de sulfur de dimetil, una molècula produïda per la vida a la Terra. Tanmateix, calen més observacions per confirmar aquesta troballa. L'equip va aclarir que la gran mida i la temperatura del K2-18 b poden fer-lo habitable, amb un potencial mantell de gel d'alta pressió i un oceà massa calent. Malgrat aquestes advertències, el descobriment posa l'accent en la importància de tenir en compte diversos entorns habitables en la recerca de vida extraterrestre.

Definicions:

– Exoplaneta: Un planeta que orbita una estrella fora del nostre sistema solar.

– Metà: compost químic format per un àtom de carboni i quatre àtoms d'hidrogen.

– Diòxid de carboni: gas incolor format per un àtom de carboni i dos àtoms d'oxigen.

– Sulfur de dimetil: molècula emesa pel fitoplàncton en ambients marins, i potencialment vinculada a l'activitat biològica.

Fonts: Universitat de Cambridge, NASA

