La NASA anuncia un descobriment emocionant d'un oceà d'aigua potencial i signes de vida a l'exoplaneta

Científics de la NASA han fet un descobriment intrigant amb el telescopi James Webb, mirant a 120 anys llum de la Terra a la constel·lació de Leo. Han trobat un possible oceà d'aigua rara en un exoplaneta gegant conegut com a K2-18 b. Aquest exoplaneta, gairebé nou vegades la massa de la Terra, és el que els científics anomenen món hiceà, és a dir, té el potencial de posseir una atmosfera rica en hidrogen i una superfície coberta d'aigua oceànica.

Les observacions de la NASA de l'atmosfera del planeta han proporcionat proves que donen suport a la possibilitat d'un món oceànic. L'abundància de metà i diòxid de carboni, juntament amb l'escassetat d'amoníac, suggereix que hi pot haver un oceà d'aigua sota una atmosfera rica en hidrogen a K2-18 b.

En una troballa encara més destacable, s'ha deixat entreveure la presència d'una molècula anomenada sulfur de dimetil (DMS), que, a la Terra, només la produeix la vida. Tanmateix, cal investigar més per confirmar la presència de DMS i la seva importància en relació amb el potencial de vida a l'exoplaneta.

Tot i que no és la primera vegada que es troben indicis d'aigua en altres planetes, els científics encara estan entusiasmats amb aquest descobriment. És important tenir en compte diversos entorns habitables a l'hora de buscar vida en un altre lloc, com destaca aquesta troballa. Els mons hyceans més grans, com K2-18 b, són significativament més propicis per a les observacions atmosfèriques que els planetes rocosos més petits.

Situat a la zona habitable de la fresca estrella nana K2-18, aquest exoplaneta té el potencial d'existir aigua líquida a la seva superfície. Tanmateix, les seves condicions oceàniques poden ser massa calentes per suportar la vida. L'interior de l'exoplaneta probablement conté un mantell de gel d'alta pressió, similar a Neptú, amb una atmosfera rica en hidrogen més prima.

El descobriment d'aquest potencial oceà d'aigua i signes de vida al K2-18 b va ser possible gràcies a la tecnologia avançada del telescopi James Webb. Va proporcionar una anàlisi més detallada en comparació amb telescopis anteriors, permetent als científics estudiar una fracció de la llum de l'estrella mentre passava per l'atmosfera de l'exoplaneta.

Aquesta troballa emocionant se suma als assoliments notables del telescopi James Webb, que ha proporcionat una visió sense precedents dels orígens de l'univers i ha proporcionat imatges d'alta resolució de mons llunyans i les seves estructures circumdants.