El rover Perseverance de la NASA produeix amb èxit oxigen a Mart

El rover Perseverance de la NASA ha complert la seva missió de crear oxigen a Mart mitjançant un experiment anomenat Mars Oxygen In-Situ Resource Utilisation Experiment (MOXIE). Aquesta demostració reeixida podria obrir el camí perquè els futurs astronautes tinguin una font sostenible d'aire respirable i fins i tot produeixin combustible de coets per a un viatge de tornada a la Terra.

Un dels reptes als quals s'enfronten els astronautes a Mart és la manca d'aire respirable. A diferència de la Terra, que té aproximadament un 21 per cent d'oxigen a la seva atmosfera, Mart té menys de l'un per cent d'oxigen i es compon principalment de diòxid de carboni. MOXIE, un instrument de la mida d'un microones a bord del rover Perseverance, utilitza un dispositiu electrolitzador per extreure oxigen de l'atmosfera marciana dividint partícules de diòxid de carboni. Això es tradueix en la producció d'oxigen pur i productes de rebuig com el monòxid de carboni.

Des que el rover va aterrar al cràter Jezero a Mart l'any 2021, MOXIE ha realitzat experiments de manera intermitent, amb l'execució final completada el mes passat. Va ser capaç de produir oxigen a una velocitat d'aproximadament 12 grams per hora, acumulant un total de 122 grams en total. Aquesta quantitat, equivalent al que respira un gos petit en 10 hores, va superar les expectatives inicials dels científics i tenia una puresa d'almenys el 98 per cent.

L'oxigen generat per MOXIE no només ofereix el potencial d'aire respirable, sinó que també podria ser un ingredient vital en la producció de combustible de coets. Sense aquest combustible, els astronautes estarien encallats a Mart o dependrien de missions de subministrament des de la Terra. La NASA calcula que els futurs astronautes necessitaran entre 25 i 30 tones d'oxigen per crear el combustible necessari per al viatge de tornada.

L'èxit de la NASA amb MOXIE demostra la viabilitat d'extreure oxigen de l'atmosfera de Mart i destaca la importància de desenvolupar tecnologies que utilitzen recursos en altres planetes. Establir una presència lunar a llarg termini, construir una economia lunar i, finalment, llançar una campanya d'exploració humana a Mart, tot depèn del desenvolupament i prova d'aquestes tecnologies.

Aquest assoliment del rover Perseverance marca una fita important en la recerca de la humanitat per l'exploració i la colonització espacial. Amb el potencial de produir oxigen i combustible de coets a Mart, el somni d'una presència humana permanent al sistema solar està més a prop de fer-se realitat.

