El risc dels asteroides propers a la Terra: els esforços de defensa planetària de la NASA

La divisió de Defensa Planetària de la NASA és responsable de controlar i detectar asteroides que podrien impactar contra la Terra i causar una devastació generalitzada. Tot i que la tasca pot semblar descoratjadora, els últims avenços tecnològics han permès rastrejar i identificar aquests objectes propers a la Terra.

L'última infografia publicada per la NASA il·lustra la població actual d'asteroides propers a la Terra. A l'agost de 2023, hi ha aproximadament 32,000 asteroides coneguts molt a prop del nostre planeta. Detectar aquests asteroides és un repte, ja que no emeten la seva pròpia llum. En canvi, els telescopis depenen de la llum solar que es reflecteix a les seves superfícies per detectar-los.

L'esforç per trobar i rastrejar aquests asteroides ha estat impressionant, amb més de 405 milions d'observacions enviades tant per astrònoms aficionats com professionals al Minor Planet Center, un centre central de l'estratègia de defensa planetària de la NASA. Tanmateix, la infografia revela un fet inquietant: d'aquests 32,000 asteroides propers a la Terra, més de 10,000 tenen més de 140 metres de diàmetre. Si algun d'aquests xoqués amb la Terra, podria acabar amb ciutats senceres.

Per posar en perspectiva l'escala de la destrucció, es va estimar que el meteor de Chelyabinsk que va colpejar Rússia el 2013 tenia un diàmetre màxim de 20 metres. Un asteroide set vegades més gran seria encara més devastador, probablement arribaria a terra i causaria una devastació generalitzada. Depenent de la ubicació de l'impacte, aquest asteroide podria cobrar milions de vides.

Malgrat la manca actual d'asteroides coneguts en curs de col·lisió amb la Terra, l'estadística més alarmant de la infografia és que els experts de la NASA creuen que només hem descobert menys de la meitat dels asteroides propers a la Terra d'aquesta mida. S'estima que encara queden més de 14,000 asteroides de 140 metres d'amplada per identificar, juntament amb uns 50 asteroides d'1 quilòmetre d'ample.

La comunitat de defensa planetària, formada per diverses organitzacions, està compromesa a millorar la nostra comprensió d'aquestes amenaces potencials. La infografia serveix com a recordatori de la urgència de continuar buscant i rastrejant aquests asteroides propers a la Terra. Tots els esforços, inclosa la difusió d'informació mitjançant infografies, poden ajudar a inspirar els individus a unir-se a la recerca d'aquests objectes celestes potencialment perillosos.

Font: Univers d'avui