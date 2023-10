Una nova imatge de la NASA mostra un eclipsi solar anular a Amèrica del Nord

By

Una imatge recent publicada per la NASA mostra el moment increïble en què milions de nord-americans van presenciar un eclipsi solar anular el 14 d'octubre. La imatge, capturada per la imatge EPIC de la NASA a bord de l'Observatori del Clima de l'Espai Profund, mostra la Terra enfosquida mentre la lluna passa per davant del sol.

Un eclipsi solar anular es produeix quan l'ombra de la lluna travessa la Terra, creant un efecte "anell de foc" per a aquells que estan al lloc correcte en el moment adequat. Aquest eclipsi en particular va ser important perquè va travessar els Estats Units, cosa que no passava des del 2012.

La imatge va ser presa des d'un punt a uns 1.5 milions de quilòmetres de la Terra, entre el sol i el nostre planeta. Aquesta perspectiva fa que la lluna sembli més petita al cel del que és realment. El camí de l'eclipsi va començar a Oregon i es va traslladar al sud-est, amb visibilitat a Oregon, Nevada, Utah, Nou Mèxic, Texas, parts de Califòrnia, Idaho, Colorado i Arizona.

L'ombra completa de l'eclipsi es va produir a les 11:58 del matí, hora central del dia, i només la van poder veure aquells que feien servir ulleres adequades. És important protegir els ulls quan veieu un eclipsi solar per evitar danys.

Mentre que el proper eclipsi anular programat als EUA està programat per al 21 de juny de 2039, un eclipsi solar total enfosquirà el cel des de Texas fins a Maine el 8 d'abril de 2024. Estigueu atents a aquests sorprenents esdeveniments celestes!

