La mostra OSIRIS-REx de la NASA de l'asteroide Bennu revela evidències de la construcció de blocs de vida

La nau espacial OSIRIS-REx de la NASA va lliurar recentment una mostra de brutícia de l'asteroide Bennu, i els científics l'han estat estudiant per recollir informació sobre el naixement del sistema solar i el potencial de vida a la Terra. Després d'unes poques setmanes d'anàlisi, els investigadors ja han trobat indicis dels components bàsics de la vida.

Les roques negres de la mostra són riques en carboni i hi ha proves d'aigua atrapada en minerals. Els científics han utilitzat una sèrie d'instruments, com ara microscopis electrònics d'escaneig, infrarojos, difracció de raigs X i anàlisi d'elements químics, per obtenir informació inicial sobre la composició de la regolita, o brutícia rocosa, de Bennu. S'han centrat en el material trobat al dispositiu de recollida i al recipient, ja que l'interior del recipient encara no s'ha obert.

Les troballes inicials d'un model informàtic en 3D d'una partícula indiquen una quantitat significativa de carboni i evidència d'aigua, tot i que l'aigua no està en forma líquida sinó atrapada en minerals. La mostra en si sembla negra i rocosa, probablement a causa de l'alta abundància de carboni i la presència de magnetita, un mineral comú que es troba a la Terra.

En el futur, els científics tenen 12 hipòtesis principals sobre la mostra, que pretenen analitzar i interpretar més. Aquesta anàlisi aportarà llum sobre la presència de compostos orgànics necessaris per a la vida i proporcionarà informació sobre la història del sistema solar. Parts del regolit s'enviaran a altres institucions, mentre que la major part es conservarà per a futures investigacions, cosa que permetrà a les futures generacions de científics fer més descobriments.

Tot i que aquestes troballes inicials són només el començament, amb molt més per aprendre en les properes setmanes, mesos i anys, l'equip d'OSIRIS-REx és optimista que la mostra tingui la promesa de descobriments espectaculars.

Fonts: NASA, Insider