La NASA prediu la possibilitat que l'asteroide Bennu toqui la Terra, afectant potencialment una àrea de la mida de Texas

Els científics de la NASA han expressat la seva preocupació sobre la possibilitat que l'asteroide Bennu xoqui amb la Terra en el futur, suposant una amenaça potencial per a una àrea de la mida de Texas. Bennu és un objecte proper a la Terra (NEO) que passa pel planeta aproximadament cada sis anys i ha estat sota observació des del seu descobriment el setembre de 1999.

Segons els experts, hi ha la possibilitat que Bennu pugui passar per un "forat de la gravetat", alterant la seva trajectòria i posant-lo en curs de col·lisió amb la Terra l'any 2182. Un estudi recent realitzat per l'equip científic OSIRIS-REx suggereix que Bennu té una probabilitat del 0.037% (1 de cada 2,700) de colpejar la Terra, depenent del seu proper sobrevol el 2135.

La massa i la mida de l'asteroide Bennu són significativament més petites en comparació amb l'asteroide que va provocar l'extinció dels dinosaures fa 66 milions d'anys. Bennu mesura només un terç d'una milla d'ample, aproximadament la mida de tres illes de la ciutat. Malgrat la seva mida més petita, l'impacte de Bennu a la Terra alliberaria una energia equivalent a 1,200 megatones, que és 24 vegades més potent que qualsevol arma nuclear artificial.

Davide Farnocchia, el responsable de l'estudi del Center for Near-Earth Object Studies, ha comentat la precisió dels càlculs de la trajectòria de l'asteroide. Les dades d'OSIRIS-REx han proporcionat informació més precisa, permetent als científics provar els límits dels seus models i predir amb precisió la trajectòria futura de Bennu fins al 2135.

Tot i que les possibilitats que Bennu xoqui amb la Terra es consideren baixes, el seguiment continu i l'estudi posterior de l'asteroide seran essencials per proporcionar una millor comprensió del seu camí futur. Amb els avenços tecnològics i més investigacions, els científics esperen desenvolupar estratègies per mitigar els impactes potencials dels asteroides i salvaguardar el nostre planeta en el futur.

