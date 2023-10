La NASA prediu que l'asteroide Bennu podria xocar amb la Terra en 159 anys

By

Segons l'equip OSIRIS-REx de la NASA, hi ha la possibilitat que l'asteroide Bennu, que va ser descobert l'any 1999, pugui colpejar la Terra en 159 anys, cap a l'any 2182. Aquest asteroide és més gran que l'Empire State Building de Nova York.

Tot i que les possibilitats de col·lisió de Bennu amb la Terra són només del 0.037 per cent, els científics estimen que si tingués un impacte, podria alliberar 1200 megatones d'energia. Això seria 24 vegades més poderós que qualsevol arma nuclear mai creada. A més, també hi ha la possibilitat que Bennu contingui molècules argòniques que podrien donar suport a la vida a la Terra.

Identificat originalment com a RQ1999 de 36, Bennu va ser nomenat per un nen de 9 anys de Carolina del Nord. La NASA ha estat monitoritzant de prop aquest asteroide i ha determinat que s'acosta a la Terra cada 6 anys. Ha passat per la Terra els anys 1999, 2005 i 2011.

El 2021, una nau espacial de la NASA va aterrar amb èxit a la superfície accidentada de Bennu i va recollir una mostra de roques que es remunten al naixement del nostre sistema solar. Aquesta mostra tornarà a la Terra per a una anàlisi posterior.

Tot i que l'impacte potencial de Bennu és preocupant, és important tenir en compte que aquestes prediccions es basen en observacions i càlculs actuals. La investigació i el seguiment posteriors continuaran perfeccionant la nostra comprensió dels riscos associats amb aquest asteroide.

Fonts:

– Equip OSIRIS-REx de la NASA

- NASA