L'espectacular vista de l'aire de la Terra i la Lluna des de l'espai

Una imatge impressionant des de l'espai ha agafat Internet per tempesta, mostrant la notable bellesa del nostre planeta natal. Captada per l'Estació Espacial Internacional (ISS) de la NASA el 14 de novembre, aquesta fotografia fascinant ressalta l'encantador fenomen "aire resplendor" de la Terra amb la lluna brillant amb gràcia just a sobre.

La resplendor de l'aire es refereix a la dèbil emissió de llum per part de l'atmosfera terrestre durant la nit. Es produeix quan les molècules de l'atmosfera són excitades per la radiació solar durant el dia i després alliberen aquesta energia com a llum brillant a la nit. Tot i que no és visible a simple vista des de la superfície, els astronautes a bord de l'ISS han presenciat aquest espectacle eteri des de l'espai i han tingut l'amabilitat de compartir amb nosaltres les seves imatges impressionants.

La fotografia retrata la delicada dansa entre el resplendor de l'aire de la Terra i el resplendor serè de la lluna. Amb el fenomen atmosfèric del planeta pintant el cel amb un suau to verd, la lluna afegeix un toc extra d'elegància, il·luminant la foscor amb la seva suau brillantor. El contrast entre la vívida resplendor de l'aire i la llum pàl·lida de la lluna crea una escena realment celestial: una fusió de meravella còsmica i tranquil·litat.

Aquesta extraordinària imatge no només mostra la notable bellesa del nostre planeta, sinó que també ofereix una nova perspectiva sobre la immensitat i les meravelles de l'univers. Serveix com a recordatori de les vistes impressionants que només es poden presenciar des del punt de vista de l'espai, despertant la nostra sensació de curiositat i meravella.

FAQ:

P: Què és airglow?

R: La resplendor d'aire es refereix a la dèbil emissió de llum per part de l'atmosfera terrestre durant la nit. Es produeix quan les molècules de l'atmosfera són excitades per la radiació solar durant el dia i, posteriorment, emeten aquesta energia com a llum brillant a la nit.

P: Com es va capturar la imatge?

R: La imatge va ser presa per l'Estació Espacial Internacional (ISS) de la NASA el 14 de novembre.

P: Es pot veure la llum de l'aire des de la superfície de la Terra?

R: No, la resplendor de l'aire no és visible a ull nu des de la superfície. Tanmateix, pot ser observat i capturat pels astronautes des de l'espai.