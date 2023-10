La NASA finança un projecte de 60 milions de dòlars per construir una casa a la Lluna el 2040

La NASA ha adjudicat un contracte de 60 milions de dòlars a una empresa de construcció amb seu a Austin per construir una casa a la Lluna el 2040. El projecte innovador implica l'ús d'una impressora 3D a gran escala que utilitzarà formigó lunar fet de roques i pols de lluna per construir-la. la fundació de la residència lunar. En col·laboració amb institucions acadèmiques i empreses privades, la NASA està treballant en el disseny de components essencials com ara portes, rajoles i mobles per a l'habitatge de la lluna. A més, el projecte també inclou plans per establir una base a Mart per acollir futurs residents.

El projecte encara es troba en les seves primeres etapes, amb dissenys conceptuals a partir del 2022 que ofereixen una visió de l'aspecte potencial de la casa lunar. Tanmateix, s'espera que aquests dissenys evolucionin amb el temps. El cost per als civils que busquen una retirada lunar no ha estat revelat per la NASA en aquest moment.

L'empresa de construcció, ICON, és coneguda per la seva experiència en impressió 3D. Amb el seu sistema propietari, The Vulcan, poden imprimir cases opulentes capa per capa. La impressora utilitza una barreja de ciment, sorra i aigua com a filament, similar a una tinta densa. Els elements estructurals com ara parets i cobertes s'imprimeixen per separat i posteriorment es munten. Sorprenentment, aquest mètode pot completar propietats en només 48 hores.

Des de la seva creació el 2018, ICON ha imprès amb èxit en 3D més de 100 cases a Austin. La ràpida execució d'aquest innovador mètode de construcció ha despertat interès com a solució potencial a la crisi de l'habitatge als Estats Units.

La NASA veu els hàbitats impresos en 3D com un aspecte crucial de les seves ambicions lunars. L'agència pretén establir una presència humana sostenible a la Lluna, amb persones que hi viuen i treballen contínuament. ICON se centra a millorar la infraestructura de la casa lunar per suportar els reptes tèrmics, la radiació i les amenaces de micrometeorits.

Abans que es pugui desplegar la impressora 3D, la NASA haurà d'establir zones d'aterratge per als coets a la Lluna. Aquestes pistes d'aterratge s'han de situar a una distància segura dels habitatges lunars per minimitzar els efectes de la pols lunar durant les operacions dels coets.

ICON té previst avaluar el rendiment de la impressora al Marshall Space Flight Center de la NASA al febrer, provant específicament la seva adaptabilitat a les condicions de buit i radiació de l'espai. El calendari del projecte dependrà del progrés de la NASA en la creació de zones d'aterratge lunar. Actualment, l'agència espacial es prepara per a la missió Artemis, que té com a objectiu enviar astronautes a l'òrbita de la Lluna el 2024, seguida de missions d'aterratge el 2025 o 2026.

