La missió solar Aditya-L1 de l'Índia està en perill?

By

Resum: la sonda solar Parker de la NASA es va trobar recentment amb una de les tempestes solars més potents mai registrades. Això ha generat preocupacions sobre la seguretat de la primera missió solar de l'Índia, Aditya-L1. Tanmateix, els experts creuen que és poc probable que Aditya-L1 es vegi afectat per aquestes tempestes a causa de la seva distància al sol i les mesures de protecció adoptades en el seu disseny.

L'agència espacial de l'Índia, ISRO, va llançar amb èxit la missió solar Aditya-L1 el 2 de setembre de 2023. La nau espacial està en ruta cap a la seva destinació final, el Lagrange 1 Point, on observarà el sol. La publicació recent del bloc de la NASA va destacar la trobada de la sonda solar Parker amb una forta ejecció de massa coronal (CME) o tempesta solar. Tot i que això planteja preguntes sobre la potencial amenaça per a Aditya-L1, els experts segueixen sent optimistes sobre la seva seguretat.

La trobada de Parker Solar Probe amb el CME va ser un esdeveniment important per a la NASA, que va proporcionar dades valuoses per a la comunitat científica. Tanmateix, la distància entre Aditya-L1 i el sol, que és de només 1.5 milions de quilòmetres en comparació amb els 6.9 milions de quilòmetres de Parker Solar Probe, redueix significativament el risc. A més, Aditya-L1 s'ha construït utilitzant aliatges i materials especials per protegir-lo de diversos perills, inclosos els núvols CME.

Els CME són erupcions massives de l'atmosfera exterior del sol que poden alterar el clima espacial, afectant satèl·lits, sistemes de comunicació, tècniques de navegació i fins i tot causant talls de la xarxa elèctrica a la Terra. El recent CME va desplaçar partícules de pols fins a sis milions de quilòmetres de distància del sol. Malgrat aquesta amenaça potencial, els experts creuen que el disseny i la distància d'Aditya-L1 garantiran la seva supervivència.

En conclusió, mentre que la sonda solar Parker es va enfrontar a una potent tempesta solar, no es creu que la missió solar Aditya-L1 estigui en perill immediat. Amb la construcció avançada de la nau espacial i la distància del sol, s'espera que suporti qualsevol CME potencial i continuï la seva missió d'observar el sol.

Fonts:

– NASA Parker Solar Probe

- Organització Índia de Recerca Espacial (ISRO)