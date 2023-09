New Horizons i el telescopi Hubble s'uneixen per observar Urà i Neptú

La nau espacial New Horizons, famosa pel seu sobrevol de Plutó el 2015, s'embarca en una nova missió per observar Urà i Neptú. Aquests dos planetes llunyans són els menys visitats del nostre sistema solar i ofereixen una oportunitat única perquè els científics reuneixin més informació sobre ells. Per ajudar en aquest esforç, la NASA s'acosta als astrònoms aficionats per enviar les seves observacions d'Urà i Neptú.

Només la Voyager 2 ha visitat Urà i Neptú breument en el passat, per la qual cosa la informació que tenim sobre aquests planetes és limitada. New Horizons, però, ofereix una visió enrere dels planetes des de la seva posició al cinturó de Kuiper, on resideix Plutó. El telescopi espacial Hubble observarà els costats il·luminats dels planetes, mentre que New Horizons capturarà fotos dels seus costats foscos, amb el Sol a la distància.

Les observacions amateurs són crucials per pintar una imatge completa dels planetes, ja que poden rastrejar característiques com ara trets brillants a les atmosferes d'Urà i Neptú. Amb un temps d'observació limitat per a New Horizons i Hubble, les dades d'aficionats poden continuar millorant la nostra comprensió d'aquests mons llunyans.

Per contribuir, els astrònoms aficionats poden publicar les seves imatges d'Urà i Neptú en línia mitjançant l'etiqueta #NHIceGiants a X (abans conegut com a Twitter) o Facebook. Alternativament, les imatges es poden enviar en línia amb informació rellevant, com ara la data, l'hora i el filtre de pas de banda utilitzat.

Actualment, Urà i Neptú són visibles durant la major part de la nit, amb Urà pujant i posant-se més tard que Neptú. Urà es pot trobar a la constel·lació d'Àries entre Júpiter i les Plèiades, mentre que Neptú es troba al sud-oest de Peixos. Observar aquests planetes llunyans requereix paciència i un telescopi de bona mida, però l'esforç val la pena per aprofundir en el nostre coneixement dels mons més llunyans del sistema solar.

