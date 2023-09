Riscos i solucions per a la salut humana en els viatges espacials

Amb el creixent nombre de missions tripulades a l'espai i els plans per a futures missions a Mart, els científics i la NASA estan treballant activament per trobar solucions als possibles perills per a la salut que sorgeixen durant els viatges espacials. Aquest article explora els riscos que suposa la radiació espacial, els canvis gravitatoris i la salut mental i l'aïllament, així com la investigació i els desenvolupaments tecnològics en curs per mitigar aquests riscos.

La radiació espacial és una preocupació important, ja que els astronautes que viatgen més enllà de l'Estació Espacial Internacional s'enfrontaran a una exposició contínua a la radiació. Això pot tenir efectes perjudicials sobre els sistemes nerviós i cardiovascular, inclòs el desenvolupament de malalties cardiovasculars i el potencial de dany cerebral. La NASA està desenvolupant tecnologia per protegir els astronautes de la radiació utilitzant materials com el Kevlar i el polietilè, i determinades dietes i suplements també poden ajudar a minimitzar els efectes de l'exposició a la radiació.

Els canvis gravitatoris també afecten el cos humà a l'espai. Els astronautes experimenten pèrdua muscular i ruptura òssia a causa de l'absència de la gravetat de la Terra. Per solucionar-ho, els astronautes reben suplements com el bisfosfonat per mantenir la seva salut muscular i òssia durant missions llargues. A més, la microgravetat afecta els sistemes nerviós i circulatori, provocant canvis de fluids al cos i possibles complicacions per a la visió. S'estan explorant vestits i peces especialitzades per contrarestar aquests efectes.

Un altre repte important és la salut mental i l'aïllament que experimenten els astronautes durant els viatges espacials. Els períodes prolongats sense contacte amb amics i familiars poden tenir efectes profunds en el benestar psicològic. Els astronautes se sotmeten a extensos programes d'entrenament en equip i de gestió de l'estrès per preparar-se per a l'aïllament i les condicions extremes dels viatges espacials. Els investigadors estan estudiant maneres de controlar i donar suport a la salut mental en aquests entorns extrems.

Tot i que els viatges espacials inclouen els seus reptes, també ofereixen experiències profundes com l'efecte de visió general, on els astronautes senten una sensació de admiració i connexió quan veuen la Terra des de l'espai. A més, la investigació realitzada en aquest camp té nombroses aplicacions per millorar la salut humana a la Terra, com ara tractaments per a pacients amb càncer sotmesos a radioteràpia i avenços en la salut dels ossos i els músculs per a persones envellides.

En general, l'estudi de la salut humana a l'espai és crucial per al futur de l'exploració espacial, així com per beneficiar la vida a la Terra mitjançant els avenços tecnològics i els avenços mèdics.

Fonts: The Conversation