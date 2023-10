La NASA llança la cerca de propostes de disseny de remolcadors espacials d'1 mil milions de dòlars

By

La NASA ha iniciat una recerca de propostes de disseny per a un remolcador espacial que serà responsable de treure de l'òrbita l'envellida Estació Espacial Internacional (ISS). La nau espacial, coneguda oficialment com el vehicle de desòrbita dels EUA, se centrarà en l'activitat final de desòrbita que farà que l'ISS fora de l'òrbita de manera segura sobre un oceà, lluny de les zones poblades. Es calcula que el cost de la nau espacial ronda els 1 milions de dòlars.

La decisió de buscar el vehicle de deòrbita nord-americà es va produir després que la NASA i els seus socis fessin revisions que indicaven que una nova solució de nau espacial proporcionaria capacitats més robustes per a una desòrbita responsable. La nau espacial russa també s'havia considerat per aquest paper anteriorment.

Les propostes de disseny per al remolcador espacial poden ser dissenys nous o modificacions de naus espacials existents. Els membres del sector interessats tenen fins al 17 de novembre per presentar les seves propostes. La nau espacial haurà de funcionar en el seu primer vol i tenir capacitats de recuperació d'anomalies i redundància per continuar la crema de desòrbita.

Tanmateix, passaran uns quants anys abans que el remolcador espacial es posi en acció per a la desòrbita de l'ISS. La NASA i altres tres agències espacials planegen aproximadament set anys més d'ús de l'ISS. Més enllà d'això, la NASA té l'ambició d'utilitzar estacions espacials comercials per als seus esforços en òrbita baixa.

Font: NASA

Definicions:

Desòrbita: procés de treure una nau espacial o objecte de la seva òrbita i tornar-lo a la Terra.

Remolcador espacial: una nau espacial dissenyada per maniobrar i transportar altres naus o objectes espacials a l'espai.

