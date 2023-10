Asteroide Bennu: una amenaça potencial per a la Terra?

Els astrònoms de la NASA estan monitoritzant de prop l'objecte còsmic massiu conegut com a asteroide Bennu. Amb 1,610 peus d'amplada, Bennu ha cridat l'atenció dels científics a causa de la preocupació que podria entrar a l'òrbita de la Terra i suposar una amenaça en xocar amb el nostre planeta l'any 2182. Amb una alçada estimada més alta que l'Empire State Building de Nova York City, l'impacte de Bennu a la Terra podria alliberar una sorprenent 1,200 megatones d'energia, fent-la 24 vegades més potent que l'arma nuclear més potent mai construïda.

L'asteroide Bennu s'aproxima amb freqüència a la Terra, i es produeix una vegada cada sis anys. Va tenir tres trobades properes d'aquest tipus el 1999, el 2005 i el 2011. No obstant això, els estudis indiquen que les possibilitats de col·lisió amb la Terra són relativament baixes, estimades en 1 de cada 2,700 o una probabilitat del 0.037% l'any 2182. La NASA afirma que durant el sobrevol , hi ha una probabilitat molt petita que Bennu passi per un "forat gravitatori" que podria posar-lo en un camí per impactar la Terra a finals del segle XXII.

Malgrat la baixa probabilitat d'impacte, Bennu ha estat classificat com un "asteroide potencialment perillós" a causa de la seva capacitat d'apropar-se fins a 4.65 milions de milles de la Terra. La NASA subratlla la importància del seguiment i la investigació contínues per entendre millor i preparar-se per a qualsevol risc futur potencial associat a Bennu, ja que segueix sent un dels dos asteroides coneguts més perillosos del nostre sistema solar.

Bennu, un asteroide ric en carboni, es va detectar per primera vegada l'any 1999 i es classifica com un "objecte proper a la Terra". Amb els orígens que es remunten a més de 4.5 milions d'anys, Bennu es considera un cos celeste valuós per als científics. La seva naturalesa antiga proporciona coneixements crítics sobre la formació i l'evolució de planetes rocosos com la Terra. Fins i tot s'especula que Bennu pot albergar molècules orgàniques, similars a les necessàries per a l'aparició de la vida, el que el converteix en un objectiu intrigant per a l'exploració científica.

En conclusió, tot i que les possibilitats que l'asteroide Bennu xoqui amb la Terra són actualment baixes, el seguiment i la investigació contínua són crucials per entendre millor els possibles riscos que pot suposar en el futur. Els orígens antics de Bennu i les possibles idees sobre la formació de la vida el converteixen en un cos celeste important per a l'exploració científica.

