La intersecció de la música i el cosmos: traduir l'astronomia en art

La bellesa i els misteris del cel nocturn han captat durant molt de temps la imaginació de la humanitat. Els artistes, en particular, sovint han trobat inspiració en la immensitat i complexitat del cosmos. Si bé telescopis com l'Observatori de raigs X Chandra, Hubble i Spitzer han proporcionat una comprensió avançada de l'univers, l'atractiu del cel nocturn es manté. Ara, una col·laboració entre l'Observatori de raigs X Chandra de la NASA i SYSTEM Sounds ha superat la bretxa entre la ciència i l'art, creant un projecte únic conegut com A Universe of Sound.

A Universe of Sound és un projecte de sonificació de dades que converteix dades visualment impressionants de l'espai profund dels telescopis de la NASA en composicions audibles. Mitjançant l'ús de mapes matemàtics per assignar àudio digital a valors de píxels, el projecte permet als oients experimentar dades astronòmiques a través del sentit de l'oïda. A diferència dels esforços anteriors de sonificació de dades, la compositora Sophie Kastner ha fet aquest projecte un pas més enllà creant música que els músics experts poden tocar amb instruments reals.

L'última peça de Kastner, "Where Parallel Lines Converge", transforma les dades visuals de raigs X, infrarojos i òptiques del Centre Galàctic de la Via Làctia en una simfonia dissonant de notes. Inspirant-se en una imatge composta creada el 2009, Kastner se centra en elements captivadors com el sistema estel·lar doble, els filaments prominents i el forat negre supermassiu al centre de la Via Làctia.

Mitjançant una combinació d'interpretació artística i principis matemàtics subjacents, A Universe of Sound combina a la perfecció art i ciència. Els algorismes informàtics mapegen matemàticament les dades de Chandra, Hubble i Spitzer en sons perceptibles pels humans. A continuació, Kastner agafa aquestes dades i afegeix un gir artístic, assegurant que la música pugui ser reproduïda per músics reals.

Aquest projecte ofereix una manera nova i única perquè els humans interactuïn amb el cosmos, combinant les eines de la ciència i el poder de l'expressió artística. Tal com ho descriu Kastner, agafar dades traduïdes de l'espai i donar-hi un gir humà és semblant a escriure una història de ficció basada en fets reals. És un testimoni de la connexió perdurable entre la humanitat i el cel nocturn.

Per explorar la intersecció de l'astronomia i l'art, la composició de Kastner, "Where Parallel Lines Converge", es pot descarregar com a partitura del lloc web de Chandra. La peça va ser gravada per l'Ensemble Éclat i dirigida per Charles-Eric Fontaine. A Universe of Sound ofereix una nova perspectiva sobre la nostra comprensió de l'univers, convidant-nos a explorar el cosmos a través de les harmonies i melodies de la música.

Preguntes més freqüents:

1. Què és un univers sonor?

A Universe of Sound és un projecte de col·laboració entre l'Observatori de raigs X Chandra de la NASA i SYSTEM Sounds que converteix les dades visuals de l'espai profund dels telescopis en composicions audibles.

2. Com funciona A Universe of Sound?

Els algorismes de sonificació de dades mapegen matemàticament les dades visuals dels telescopis de la NASA en sons que poden ser percebuts pels humans. Després, músics experts toquen aquests sons amb instruments reals, creant composicions úniques.

3. Quin és l'objectiu d'A Universe of Sound?

A Universe of Sound pretén salvar la bretxa entre la ciència i l'art oferint una nova manera perquè els humans interactuïn amb les dades còsmiques. Ofereix una oportunitat per experimentar les meravelles de l'univers a través del sentit de l'oïda.

4. Quina és la importància de l'aportació de Sophie Kastner?

La compositora Sophie Kastner porta el projecte de sonificació de dades més enllà creant música que els músics experts poden tocar amb instruments reals, afegint un gir artístic al projecte. Les seves composicions, com ara "Where Parallel Lines Converge", ofereixen una interpretació única de les dades còsmiques.

5. Com puc experimentar A Universe of Sound?

Una de les composicions de Sophie Kastner, "Where Parallel Lines Converge", es pot descarregar com a partitura des del lloc web de Chandra. També es pot escoltar a través d'enregistraments realitzats per l'Ensemble Éclat.