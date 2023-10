El gran any de l'heliofísica: celebrant la ciència solar i la influència del sol

By

La NASA va anunciar recentment el llançament de l'Heliophysics Big Year, una celebració global de la ciència solar i la increïble influència del Sol a la Terra i a tot el sistema solar. El concepte Big Year, popularitzat originalment pels observadors d'ocells, anima els participants a observar i estudiar tantes espècies diferents d'ocells com sigui possible en un sol any. Ara, la NASA repta els entusiastes a fer el mateix amb la nostra pròpia estrella, el Sol.

Programat d'octubre de 2023 a desembre de 2024, l'Heliophysics Big Year ofereix l'oportunitat a les persones de participar en una àmplia gamma d'esdeveniments de ciència solar, com ara veure eclipsis solars, presenciar aurores impressionants i participar en projectes de ciència ciutadana. L'Agència Espacial dels Estats Units convida a tots aquells interessats a explorar la ciència, l'art i la bellesa de l'heliofísica a participar en aquesta emocionant iniciativa.

Per unir els esforços col·lectius de tota la comunitat heliofísica, la NASA ha creat un identificador i una guia d'estil que els participants poden utilitzar per mostrar el seu suport al Gran Any de l'Heliofísica. Mitjançant l'ús d'aquests recursos, les persones poden contribuir a la marca cohesionada d'aquesta celebració global.

L'estudi d'una estrella i les seves interaccions amb el sistema solar es coneix com a Heliofísica. En aprofundir en aquest camp captivador, els científics obtenen coneixements valuosos no només sobre el propi Sol, sinó també sobre el seu profund impacte a la Terra i als planetes circumdants. L'Heliophysics Big Year pretén popularitzar aquesta important àrea d'estudi i fomentar una apreciació més profunda de la influència del Sol.

Així, tant si sou un científic experimentat, un aspirant a astrònom o simplement us fascinen les meravelles del cosmos, uneix-te a la NASA per celebrar el Gran Any de l'Heliofísica i descobreix la ciència, l'art i la bellesa captivadores de la nostra extraordinària estrella.

