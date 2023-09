La NASA lliura l'espectròmetre d'imatge al planeta per a la seva integració al satèl·lit Tanager

By

El Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA ha lliurat un espectròmetre d'imatge a l'empresa nord-americana d'imatges de la Terra, Planet, per a la seva integració al satèl·lit hiperespectral Tanager 1. Aquesta fita marca un pas important per a la Carbon Mapper Coalition, que té com a objectiu entendre millor les emissions globals de metà i diòxid de carboni.

L'espectròmetre d'imatge desenvolupat per JPL tindrà un paper crucial a l'hora de detectar, identificar i quantificar les emissions de fonts puntuals de metà i diòxid de carboni. Proporcionarà dades valuoses per donar suport a la missió de la Coalició.

Com a part del seu compromís amb la Coalició, Planet treballa activament en la construcció i el llançament de dos satèl·lits hiperespectrals, Tanager 1 i Tanager 2. S'espera que el Tanager 1 estigui llest per al llançament el 2024.

A més, Planet avança amb el seu programa Pelican. La primera demostració tècnica, TD1, s'ha construït completament i està previst que es llançarà a finals d'aquest any. L'objectiu principal de TD1 és provar la plataforma de satèl·lit i els sistemes operatius en un entorn orbital. Les lliçons apreses del TD1 serviran de base per a futures iteracions dels satèl·lits Pelican i Tanager.

Planet també col·labora activament amb els usuaris en el seu programa d'accés anticipat (EAP) per entendre com les dades hiperespectrals poden oferir el màxim valor a diverses organitzacions. Mitjançant l'aprofitament de les dades sintètiques desenvolupades en col·laboració amb Rendered.ai, Planet pretén recollir comentaris exhaustius del mercat i identificar aplicacions innovadores i casos d'ús per a futures dades hiperespectrals.

Amb aquesta integració de l'espectròmetre d'imatge al satèl·lit Tanager 1, tant la NASA com Planet avancen cap al seu objectiu compartit de controlar i comprendre les emissions de gasos d'efecte hivernacle de manera més eficaç. Aquesta col·laboració obrirà el camí per a una millor anàlisi del canvi climàtic i els esforços de mitigació.

Fonts:

– NASA JPL

– Planeta