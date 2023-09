El futur de l'Estació Espacial Internacional: la NASA proposa el vehicle Deorbit dels EUA

La NASA ha anunciat plans per retirar l'Estació Espacial Internacional (ISS) a finals de la dècada. Com a part de la retirada prevista de l'estació, la NASA ha proposat el desenvolupament del vehicle Deorbit Vehicle dels EUA (USDV), una nau espacial dissenyada per desorbitar de manera segura l'ISS. L'ISS, una empresa conjunta de cinc agències espacials, ha estat en funcionament des del 1998 i està previst que continuï fins al 2030, amb el compromís de Rússia fins almenys el 2028.

La desòrbita segura de l'ISS és una responsabilitat compartida de les cinc agències espacials, amb l'objectiu d'evitar zones poblades. En preparació per a la retirada de l'ISS, la NASA està intentant fer la transició de les seves operacions a l'òrbita terrestre baixa a plataformes de propietat i operacions comercials. Aquest canvi pretén garantir l'accés i la presència continuats a l'espai per a la investigació, el desenvolupament tecnològic i la col·laboració internacional.

Les estratègies anteriors per desorbitar l'ISS implicaven l'ús de múltiples naus espacials Roscosmos Progress. No obstant això, avaluacions recents han portat la NASA a proposar el desenvolupament d'una nova nau espacial, l'USDV, que proporcionaria capacitats més robustes per a una desòrbita responsable. L'USDV se centrarà en l'activitat final de desòrbita i pot ser un nou disseny de nau espacial o una modificació d'una nau espacial existent. Estarà dissenyat per funcionar en el seu primer vol i disposarà de suficient redundància i capacitat de recuperació d'anomalies per dur a terme la crema de desòrbita crítica.

El desenvolupament de l'USDV serà un esforç complex i llarg, que requerirà anys de desenvolupament, proves i certificació. No obstant això, aquesta nau espacial proposada representa un canvi significatiu en l'enfocament de la NASA per desorbitar l'ISS i garanteix una clausura segura i controlada de l'estació espacial.

