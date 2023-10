La NASA convida el públic a activitats virtuals abans del llançament de la nau espacial Psyche

By

La NASA s'està preparant per al llançament de la seva nau espacial Psyche, que s'embarcarà en una missió per estudiar un asteroide ric en metalls situat a la part exterior del cinturó d'asteroides principal entre Mart i Júpiter. La nau espacial proporcionarà informació valuosa sobre els nuclis planetaris i la formació de la Terra.

La nau espacial Psyche està previst que s'enlairà a les 10:16 EDT del dijous 12 d'octubre a bord d'un coet SpaceX Falcon Heavy del Launch Complex 39A al Centre Espacial Kennedy de la NASA a Florida. A més de la seva missió principal, la nau espacial també acollirà una demostració tecnològica anomenada Deep Space Optical Communications (DSOC), que provarà les comunicacions làser més enllà de la Lluna per primera vegada.

Per implicar el públic en aquesta emocionant missió, la NASA convida persones a participar en activitats virtuals. En registrar-se com a convidat virtual, els participants tindran accés a recursos seleccionats, canvis de programació i informació específica de la missió enviada directament a la seva safata d'entrada de correu electrònic. Com a record especial, els convidats virtuals rebran un segell commemoratiu pel seu "passaport de convidat virtual" després de cada activitat.

L'emissió de llançament en directe començarà a les 9:30 am EDT el dijous 12 d'octubre i es podrà veure a diverses plataformes, com ara YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, l'aplicació de la NASA, www.nasa.gov/nasatv, i el canal UHD de la NASA.

Aquesta missió presenta una oportunitat extraordinària perquè el públic formi part de l'exploració i descobriment científic de la NASA. Amb l'accés virtual i els recursos informatius, les persones poden estar al dia sobre els últims desenvolupaments i presenciar l'espectacular llançament de la nau espacial Psyche. És una oportunitat per ampliar la nostra comprensió de la formació planetària i els misteris del nostre propi planeta.

Per obtenir més informació sobre la missió Psyche, visiteu el lloc web de la NASA.

