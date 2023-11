La NASA convida tothom a enviar el seu nom a la lluna Europa de Júpiter

La NASA ofereix una oportunitat extraordinària perquè els entusiastes de l'espai tinguin els seus noms gravats en un microxip que estarà a bord de la sonda espacial Europa Clipper. Està previst que la nau espacial entri en òrbita al voltant de Júpiter en els propers cinc anys, amb l'objectiu principal d'explorar Europa, una de les llunes intrigants del gegant gasós, a la recerca de signes d'habitabilitat. Els científics especulen que Europa pot contenir un oceà sota la seva capa exterior.

Tot i que aquesta iniciativa pot semblar nova, la NASA té una llarga tradició d'atraure el públic i convidar-los a participar activament en diverses missions espacials. El 1995, el primer rover de Mart, Sojourner, va rebre el nom de l'activista dels drets de les dones del segle XIX, Sojourner Truth, després d'un suggeriment fet per una nena de 19 anys. Un altre exemple inclou un mini-DVD amb milers de signatures que es va enviar a Saturn a bord de la sonda Cassini-Huygens.

La missió Europa Clipper aspira a identificar llocs potencials d'aterratge per a futures missions a Europa. Passarà dos anys examinant el costat que mira a Júpiter i dos anys més al costat que mira al gegant gasós. En acabar la seva missió, la nau espacial xocarà deliberadament amb Ganímedes, una de les altres llunes de Júpiter.

Fins ara, ja s'han enviat més de 840,000 noms per incloure'ls al microxip, i les persones encara tenen l'oportunitat d'afegir els seus noms fins a la data límit el 31 de desembre. Per participar, les persones interessades només poden visitar el lloc web de la NASA a europa.nasa.gov i registrar-se. A més, l'Europa Clipper també portarà un poema especial titulat "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" escrit per la poeta laureada nord-americana Ada Limon.

L'enviament de noms a l'espai simbolitza la curiositat inflexible de la humanitat i el nostre desig inquebrantable d'explorar més enllà dels límits del nostre planeta natal. Mentre l'Europa Clipper s'embarca en el seu viatge èpic, portarà les aspiracions i els somnis de milers d'individus, tots amb ganes de deixar la seva empremta al vast cosmos.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Algú pot participar en aquesta iniciativa?

Absolutament! Aquesta iniciativa està oberta a tothom, permetent a qualsevol que s'enviïn el seu nom a la lluna Europa de Júpiter.

2. Quan acaba el termini per presentar els noms?

La data límit per presentar els noms és el 31 de desembre.

3. Quins altres articles portarà l'Europa Clipper?

A més dels noms, la nau espacial també portarà un poema titulat "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" escrit per la poeta laureada nord-americana Ada Limon.

4. Quin és l'objectiu de la missió Europa Clipper?

L'objectiu principal de la missió Europa Clipper és explorar Europa i buscar signes d'habitabilitat, així com identificar un lloc d'aterratge potencial per a futures missions a la Lluna.

5. Quants noms s'han recollit fins ara?

Ja s'han recollit més de 840,000 noms per a la missió Europa Clipper.