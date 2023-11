Noves perspectives sobre l'instrument EMIT de la NASA: mapeig de fonts puntuals de metà

El juliol de 2022, la NASA va llançar l'instrument Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) amb la missió principal de cartografiar minerals clau a les regions àrides i estudiar l'impacte de la pols alçada en el nostre clima. Tanmateix, una nova investigació innovadora ha demostrat que EMIT té la capacitat de detectar i identificar més de 750 emissions puntuals de gasos d'efecte hivernacle, inclòs el metà, un potent gas d'efecte hivernacle responsable del canvi climàtic.

Anteriorment, els instruments de detecció de metà es van desplegar principalment en avions que volien a altituds més baixes. Tot i que aquests instruments ofereixen una sensibilitat més alta, la seva àrea de cobertura i la seva durada d'observació són limitades. També sovint es consideren massa remots, arriscats o costosos per a un desplegament generalitzat. EMIT, d'altra banda, opera des de l'Estació Espacial Internacional, la qual cosa li permet observar plomalls de metà des d'un punt de vista més alt que cobreix una àrea més gran.

L'espectròmetre d'imatge d'EMIT captura imatges de 50 milles per 50 milles, conegudes com a "escenes", de la superfície de la Terra. En els seus primers 30 dies de funcionament, l'instrument va detectar entre el 60% i el 80% dels plomalls de metà que s'observen normalment durant les campanyes aerotransportades. Aquesta capacitat notable obre noves possibilitats per identificar fonts de metà tant grans com petites, inclosos els "superemissors" que contribueixen de manera desproporcionada a les emissions de metà.

La identificació de fonts puntuals de metà és crucial per fer front al canvi climàtic. El metà és fins a 80 vegades més eficaç per atrapar la calor que el diòxid de carboni, cosa que el converteix en un contribuent important a l'escalfament global. En identificar fonts específiques de metà, els científics poden desenvolupar estratègies específiques per reduir les emissions i mitigar els efectes del canvi climàtic.

El recent estudi que utilitza dades de la detecció de metà d'EMIT destaca encara més el potencial de l'instrument més enllà de la seva missió principal. Aquesta capacitat notable ha superat les expectatives i ha posat de manifest la importància d'invertir en tecnologies innovadores que ens proporcionin una comprensió integral del clima del nostre planeta.

FAQ:

P: Què és EMIT?

R: EMIT significa Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, un instrument de la NASA llançat el juliol de 2022 per cartografiar minerals clau a les regions àrides i estudiar l'impacte de la pols en el clima.

P: Com detecta EMIT les emissions de metà?

R: EMIT utilitza el seu espectròmetre d'imatge a bord de l'Estació Espacial Internacional per observar plomes de metà a la superfície de la Terra, cosa que li permet identificar fonts puntuals d'emissions de metà.

P: Per què és important identificar les fonts de metà?

R: El metà és un gas d'efecte hivernacle potent que contribueix a l'escalfament global. La identificació de fonts específiques de metà permet als científics desenvolupar estratègies específiques per reduir les emissions i mitigar el canvi climàtic.

P: Com es compara la capacitat d'EMIT amb els instruments tradicionals de detecció de metà?

R: Tot i que els instruments desplegats a les aeronaus ofereixen una sensibilitat més alta, el punt de vista més alt i l'àrea de cobertura més gran d'EMIT li permeten detectar plomalls de metà importants i identificar fonts puntuals de manera més eficaç.