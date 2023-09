La NASA recupera amb èxit la primera mostra d'asteroides: obre noves oportunitats per a la investigació científica

La NASA ha aconseguit una fita important en l'exploració espacial recuperant amb èxit la primera mostra d'asteroides dels Estats Units. La missió de set anys de la nau espacial "OSIRIS-REx" va concloure amb l'aterratge segur d'una càpsula que contenia la preciosa càrrega en un desert d'Utah el 24 de setembre. Aquest assoliment no només significa la finalització d'una missió històrica sinó que també marca l'inici d'una nova era emocionant en el camp de l'astronomia.

L'objectiu d'aquesta missió era l'asteroide anomenat Bennu. Escollit per la seva edat estimada de 4.5 milions d'anys, l'estudi d'una mostra de Bennu podria proporcionar informació valuosa sobre les primeres etapes del nostre sistema solar. A més, la mida i l'òrbita de Bennu el van convertir en un candidat ideal per a aquesta missió, ja que talla periòdicament l'òrbita de la Terra cada sis anys. En estudiar Bennu, també podem obtenir coneixements per ajudar en la planificació de futures missions de defensa planetària, tenint en compte la lleugera possibilitat d'una futura col·lisió entre Bennu i el nostre planeta.

Després de la recuperació segura de la càpsula, la NASA va utilitzar un helicòpter per transportar-la a una sala neta per a un posterior examen i conservació. Posteriorment, es va traslladar al Johnson Space Center a Houston per a una anàlisi detallada. En les properes setmanes, els científics examinaran i catalogaran meticulosament totes les partícules de les 8.8 unces estimades de roca i pols emmagatzemades dins del recipient. Tot i que algunes mostres s'analitzaran immediatament, la resta es distribuirà entre científics de tot el món per a un estudi posterior.

L'anàlisi d'aquestes mostres i les imatges capturades durant la missió es compartiran amb el públic durant una retransmissió en directe l'11 d'octubre. Aquest èxit significatiu obre el camí per a futurs descobriments científics i per a una comprensió més profunda del nostre sistema solar.

Fonts:

– Bill Nelson, administrador de la NASA

– Dante Lauretta, investigador principal d'OSIRIS-REx a la Universitat d'Arizona.